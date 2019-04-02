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Rize’de silah kaçakçılarına ağır darbe

Silah kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonda 21 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İHA | 02.04.2019 - 23:10..
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Rize KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Z.S, S.U, D.T ve S.G isimli şahıslar gözaltına alındı. Pazar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıslardan Z.S, D.T ve S.G. isimli şahıslar tutuklanırken, S.U. isimli şahıs ise Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldı.

OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

Operasyon kapsamında Ö. Y. isimli şahsın bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada ise 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ö.Y. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi. Söz konusu soruşturma kapsamında toplamda 21 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Rize İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Rize il ve ilçelerinde silah kaçakçılığına yönelik çalışmalarımız aralıksız ve kararlılıkla devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Rize’de silah kaçakçılarına ağır darbe

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