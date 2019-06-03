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Rize'de son sahura tulum sesiyle kalktılar

Ramazan'ın son sahur gecesinde Çayeli ilçesi sakinleri, davul ve tulum sesiyle uyandı.

İHA | 03.06.2019 - 08:59..
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Çayeli ilçesinde iki yıl önce başlayan ve gelenek haline gelen etkinlikte, Ramazan ayının son sahurunda davul ve tulum sesi birleşerek insanlar sahura uyandırıldı.

Genç tulum sanatçısı Batuhan Akyıldız tarafından iki yıl önce başlatılan gelenek, bu yıl da devam etti.

TULUM SESİYLE SAHUR YAPTILAR

Çayeli ilçe meydanından başlayarak şehir turu atan davulcu Cemil Taşcı ve Tulumcu Batuhan Akyıldız’ın ezgilerine, sokaktaki insanlar da eşlik etti. Evlerinin camlarından ve balkonlarından gençlere destek olan Çayelililer, hem türkülere eşik etti hem de o anları cep telefonları ile kaydetti.

Rize'de son sahura tulum sesiyle kalktılar

"DAVUL BİR RAMAZAN KÜLTÜRÜ, BİZ DE TULUM KÜLTÜRÜYLE BİRLEŞTİRDİK"

Davul ve tulum kültürünü birleştirerek yaptıkları bu etkinliğin herkes tarafından ilgi odağı olduğunu ifade eden tulum sanatçısı Batuhan Akyıldız, iki yıl önce ortaya attığı fikri gelenek haline getirdiklerini belirtti. Akyıldız şu ifadeleri kullandı:

“Başlangıcını iki yıl önce yaptık. Davul zaten Ramazan’ın bir kültürü. Biz de bunu tulum kültürüyle birleştirmek istedik ve ortaya renkli görüntüler çıktı. Çevremizdeki insanların ve arkadaşlarımızın isteği üzerine bu etkinliği her yıl yapmaya karar verdik. Yanımızdaki arkadaşlarımız ve Çayeli halkı bize eşlik etti, gelemeyenler evlerinin balkonlarından bize destek oldu. Herkese teşekkür ediyoruz.”


Rize'de son sahura tulum sesiyle kalktılar

Rize'de son sahura tulum sesiyle kalktılar

Rize'de son sahura tulum sesiyle kalktılar

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