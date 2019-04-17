Rize'de takla atan kamyonetin sürücüsü öldü

Feci kaza, dün akşam saatlerinde İkizdere ilçesi Sivrikaya köyünde meydana geldi.
DİREĞE ÇARPIP TAKLA ATTI
Ahmet Bakar, kullandığı 25 ED 587 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı.
BEDENİ SIKIŞTI, ORACIKTA CAN VERDİ
Kazada kamyonette sıkışan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Ahmet Bakar'ın cansız bedeni, sıkıştığı yerden İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri tarafından çıkarılarak, morga kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.