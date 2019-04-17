taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7525
Euro
6.53385
Altın
1279.095
Borsa
97742.45
Gram Altın
236.045

Rize'de takla atan kamyonetin sürücüsü öldü

İkizdere ilçesinde aydınlatma direğine çarpıp takla atan kamyonetin sürücüsü Ahmet Bakar (56), olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA | 17.04.2019 - 10:49..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Feci kaza, dün akşam saatlerinde İkizdere ilçesi Sivrikaya köyünde meydana geldi.

DİREĞE ÇARPIP TAKLA ATTI

Ahmet Bakar, kullandığı 25 ED 587 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı.

Rize'de takla atan kamyonetin sürücüsü öldü

BEDENİ SIKIŞTI, ORACIKTA CAN VERDİ

Kazada kamyonette sıkışan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Ahmet Bakar'ın cansız bedeni, sıkıştığı yerden İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri tarafından çıkarılarak, morga kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Rize'de takla atan kamyonetin sürücüsü öldü

Rize'de takla atan kamyonetin sürücüsü öldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ajax Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eledi

Ajax Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eledi

37
Yunanistan'da Iniohos 2019 tatbikatı

Yunanistan'da Iniohos 2019 tatbikatı

108
AK Parti'nin YSK'ya sunduğu itiraz dilekçesi

AK Parti'nin YSK'ya sunduğu itiraz dilekçesi

198
Canlı yayında mazbata tartışması

Canlı yayında mazbata tartışması

108
AK Parti: Sandık başkanları üzerinden operasyon yapıldı

AK Parti: Sandık başkanları üzerinden operasyon yapıldı

204
Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşını uyardı

Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşını uyardı

65
140 kiloluk futbolcu azmiyle takdir topladı

140 kiloluk futbolcu azmiyle takdir topladı

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir