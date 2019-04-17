Rize'de takla atan kamyonetin sürücüsü öldü

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Podyumlardan 2020 ilkbahar gelinlik trendleri

2020 ilkbahar gelinlik modelleri podyumlarda sergilenmeye başlandı. Yakın bir gelecekte evlilik düşünmüyor olsanız dahi, adeta peri masallarından çıkmış bu gelinliklere kesinlikle göz atın...