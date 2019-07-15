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Rize'de tavuk ve pilav 135 kişiyi zehirledi

Rize'de 135 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

DHA | 15.07.2019 - 09:07..
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Ardeşen ilçesine bağlı Armağan köyünde düzenlenen nişanda misafirlere tavuk, sarma ve pilav ikram edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Yemekten yiyen bazı kişilerde bir süre sonra kusma, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görüldü. Kentteki çeşitli hastanelere başvuran 135 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, nişanda dağıtılan yemeklerden numune alınması ve incelenmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ilgili sağlık kuruluşlarına bilgi verildiği belirtildi.

Rize'de tavuk ve pilav 135 kişiyi zehirledi

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, Ardeşen ilçesindeki düğün zehirlenmesi şüphesiyle ilgili açıklama yaptı. Tepe, açıklamasında hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Rize'de tavuk ve pilav 135 kişiyi zehirledi

"ŞÜPHEMİZ ŞU ANLIK TAVUKTAN OLDUĞUNDAN YANADIR"

Olayı adli vaka olarak ele aldıklarını ifade eden Tepe, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Toplamda 110 vatandaşımızın yatarak tedavisi devam ediyor. Diğer hastalarımız ayakta tedavi edilip evlerine gönderildi. An itibariyle seyrek olarak hastanelerimize başvurular devam ediyor. Durumu çok ciddi olan kimse yok. Bir hastamızın şikayeti şiddetli olduğu için vatandaşımızı Çayeli Devlet Hastanemizden Rize Devlet Hastanemize gönderdik. Hastalarımız ağırlıklı olarak Kaçkar Devlet Hastanemize başvurdu. Düğünde tavuk ve pilav dağıtıldı. Şüphemiz şu anlık tavuktan olduğundan yanadır. Konuyu Adli vaka olarak ele alıyoruz. Gerekli incelemeleri yapıyoruz.”

Rize'de tavuk ve pilav 135 kişiyi zehirledi

Rize'de tavuk ve pilav 135 kişiyi zehirledi

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