Rize’de trafik kazası: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Rize Ardeşen istikametinden Gürcistan istikametine gitmekte olan XU-777-LO Gürcistan plakalı aracın yoldan çıkarak şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden oldukları öğrenilen 2 Gürcistan vatandaşı hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.
ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEKLER
Kaza sonrası olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin ülkelerine gönderilmesi için ise işlem başlatıldığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.