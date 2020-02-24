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Rize'de yan yatan binalar vatandaşları korkutuyor

Engindere mahallesindeki binaların, yapımının eski olması ve zeminin kayması nedeniyle yan yatan apartmanların bir an önce yıkılması bekleniyor.

DHA | 24.02.2020 - 09:47..
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Rize, Engindere mahallesinde yan yatmaya başlayan toplam 96 daireli 4 binada gün geçtikçe artan eğim korkutuyor. 'Pisa kuleleri' diye anılan binalardaki daire sahipleri, demir direklerle destekleyip, kendilerince önlem almaya çalıştıkları yapılarda korku içerisinde yaşıyor.

İnşaat Mühendisleri Odası uzmanları yüzde 6 dolayında eğim oluşan riskli binaların bir an önce yıkılması gerektiğini açıkladı.

Rize'de yan yatan binalar vatandaşları korkutuyor

YÜZDE 6 EĞİM VAR

Demir direklerle güçlendirilmeye çalışan binalarla ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Rize İnşaat Mühendisleri Odası'nca teknik inceleme yapıldı.

Yüzde 6 dolayında eğim olduğu belirlenen yapılarla ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri daire sahiplerinden binaların risk tespitlerini yaptırmalarını istedi.

Rize'de yan yatan binalar vatandaşları korkutuyor

"EVLERİMİZ YAMUK, DIŞARIDAN DA BELLİ OLUYOR"

Binaların dışında oluşan eğimin içeride hissedildiğini anlatan Hatice Haberal, "Binaya girer girmez merdiven dairesinde hissedilen eğim, dairelerin içerisinde kendini daha fazla gösteriyor. Dairelerde kapılar ve pencerelerin kimi kapanmıyor, kimi ise açılmıyor. Dairelerden birinde yuvarlak bir topu elinizde bıraktığınızda top eğimin olduğu yöne hiç durmadan gidiyor. Evlerimiz yamuk; dışarıdan da belli oluyor. Müracaat ettik hala beklemedeyiz. Bir deprem olursa diye korkuyoruz. En çok namaz kılarken fark ediyoruz. Çocuklarımın oyuncakları eğim olduğu yere doğru hareket ediyor.’’ dedi.

Rize'de yan yatan binalar vatandaşları korkutuyor

"KAMYON GEÇİNCE SALLANIYOR"

20 yıldır binada oturduğunu söyleyen Rezzak Birben de ‘’Evi aldığımızda bu yamukluk vardı. Benim evimde pek yamukluk yok, balkonlar kırıldığı için demirle destek yaptırdık. Ben çok müracaat ettim, bekliyoruz. Büyük bir kamyon geçtiğinde evimizde sallanıyoruz. Deprem olursa binanın içinde kalırız hiçbir yere gidemeyiz.’’ dedi.

Rize'de yan yatan binalar vatandaşları korkutuyor

YAZICI: " BİNALAR RİSK ALTINDA"

Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, yıllardır bu bölgede sorunların olduğunu, bir an önce önlem alınması gerektiğini söyledi.

Yazıcı, "Arkadaşlarımızın birçoğu sağlam temele ulaştıklarını düşündüler ve binalarını oraya kurdular. Fakat zamanla bizim zemin sıvılaşması dediğimiz zeminin binanın altında akıp gitmesi ve çamur tabakalarının oturmaya başlaması sonucu binalarımız bir tarafa yatmaya başladı. Sadece bu binalar değil orada bulanan okullar ve kamu binaları da aynı riskler mevcut. Bu binalar risk altında ve önlem alınmalı." dedi.Rize'de yan yatan binalar vatandaşları korkutuyor

" DOMİNO TAŞI GİBİ YIKILACAK "

Yan binaları kimsenin görmediğini söyleyen Sonay Balıkçı, "Okulların yanındaki bu evleri görmüyor mu kimse? Bu binalar domino taşı gibi yıkılacak. Bu binalar çelikle ayakta duruyor. Zemini sakat olduğunu bile bile neden hala burada oturtuyorlar bizi? Bize 'çıkın desinler' biz çıkalım para da istemiyoruz." dedi.

Rize'de yan yatan binalar vatandaşları korkutuyor

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