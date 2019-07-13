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Rize'de yapıldı: Yarısı beton yarısı ahşap ev

Rize'de iki kardeşin inatlaşması üzerine bir tarafı ahşap diğer tarafı beton olan çirkin bir yapı ortaya çıktı.

DHA | 13.07.2019 - 11:10..
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Rize'nin İkizdere ilçesinde vefat eden Sabri Kangel’e ait 150 metrekarelik tek katlı ahşap ev, oğulları Ali ve Ahmet Kangel’e miras kaldı.

EVİ İKİYE BÖLDÜLER

İki kardeş arasında ahşap evin yıkılarak yeniden yapılması konusunda anlaşmazlık çıkınca, devreye muhtar ve köy ihtiyar heyeti girdi.

Görüşmelere rağmen anlaşmazlık çözülemeyince evin paylaştırılmasına karar verildi.

Ahşap ev 4 yıl önce, yapılan ölçümlerin ardından motorlu testereyle ortadan bölünerek kardeşler arasında paylaştırıldı.

Rize'de yapıldı: Yarısı beton yarısı ahşap ev

AHŞAP VE BETON KARIŞIMI EV

Ali Kangel, kendi payına düşen 75 metrekarelik eski evi yıkıp yerine diğer eve bitişik aynı boyutlarda yeni bir ahşap ev inşa etti.

Bu kez de Ahmet Kangel harekete geçti. O da kendisine düşen bölümü yıkıp, yerine 3 katlı bina inşa edince ortaya sıra dışı bir yapı çıktı.

Yapıyı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İl dışında yaşayan iki kardeş ise yaz aylarında çok kısa süreliğine geldikleri evlerinde kalıyor.

Rize'de yapıldı: Yarısı beton yarısı ahşap ev

"KEÇİ İNADI BU"

Yayla sakinlerinden Fetih Karaduman, kardeşlerin anlaşmazlık yaşadığını belirterek, "İki kardeş arasında bir husumet oluştu. Keçi inadı bu. Biz bunlara yalvarıyoruz, ama dinlemiyorlar. Kendi bildiklerini yapıyorlar. İki evi birleştirip, biri alta, biri üste geçse daha iyi olacak" dedi.

Aslan Arıcan ise, "Babadan kalan evi iki kardeş anlaşarak ahşap yapmaları gerekiyordu. Bir kardeş ahşaptan, diğer kardeş ise betondan ev yaptı. Eski ahşap olsaydı veya kaplansaydı iyi olurdu, ama biri ahşap olarak bıraktı, diğeri betondan yaptı. İşlerine öyle geldi" diye konuştu.

Rize'de yapıldı: Yarısı beton yarısı ahşap ev

Rize'de yapıldı: Yarısı beton yarısı ahşap ev

Rize'de yapıldı: Yarısı beton yarısı ahşap ev

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