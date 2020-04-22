Türkiye genelinde koronavirüs önlemleri sıkı bir şekilde denetlenirken, Vefa Destek Grupları da karantina ve 'Evde Kal' sürecine dikkat edenlere yardım etmeyi sürdürüyor.

YAŞLI AMCAYA TELEFERİKLE YARDIM EDİYORLAR

Rize'nin merkez ilçe köylerinden Veliköy'de, yaşından dolayı dışarı çıkamayan amcaya tüm ihtiyaçları, evine çıkan teleferik aracılığı ile gönderiliyor.

Rize'de yaşlı adama yemeği teleferikle ulaştırılıyor

Rize'de çekilen görüntüler, Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gönderildi.

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