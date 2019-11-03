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Rize'de yaylada mahsur kalan 23 kişi kurtarıldı

Çamlıhemşin ve Güneysu ilçelerine bağlı yaylalarda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 23 kişiye sağ salim ulaşıldı.

DHA | 03.11.2019 - 05:57..
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Gezmeye gittikleri Çamlıhemşin'in Ambarlı, Hazindak ve Pokut yaylaları ile Güneysu'nun Handüzü Yaylası'nda mahsur kalan 23 kişiye ulaşmak için başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Rize'de yaylada mahsur kalan 23 kişi kurtarıldı

Rize'de yaylada mahsur kalan 23 kişi kurtarıldı

7 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDILAR

İl Özel İdaresine bağlı 12 kişilik ekip, 9 iş makinesi yardımıyla yayla yollarını açmak için yaklaşık 7 saat süren çalışma yaptı.

Jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin de yer aldığı çalışma sonucunda 23 kişiye ulaşıldı. Bulundukları yerden alınarak yerleşim yerine getirilen bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Rize'de yaylada mahsur kalan 23 kişi kurtarıldı

"GECE YOLDA MI KALACAĞIZ DİYE ENDİŞE ETTİK"

Yaylada mahsur kalan Doğan Birben, "Yaylada evimizi kapatmaya gelmiştik. Aniden kar yağınca yayla yolunda mahsur kaldık. Jandarmaya haber verdik. Gözümüz yolda kaldı. 'Bu gece yolda mı kalacağız?' diye endişe ettik. Ekipler geldi bizi kurtardı" dedi.

Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı (4) -1

Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı (4) -2

Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı (4) -3

Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı (4) -4

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