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Rize'de yaylaya çıkmak isteyen 6 kişilik grup kayboldu

Rize'de 6 kişilik tatilci, Handüzü Yaylası'na gitmek için çıktıkları yolda kayboldu.

İHA | 31.08.2019 - 23:27..
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Aralarında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişilik ekip bir minibüsle Rize’nin Küçükçayır köyüne ulaştı. Grup öğle saatlerinde Handüzü Yaylası’na yaya çıkmak için hazırlık yaptı ve yola çıktı.

KÖYLÜLERİN UYARISINA RAĞMEN YOLA ÇIKTILAR

Köylüler tarafından uyarıldıkları iddia edilen ekip, yola çıktıktan 6 saat sonra 112 Acil Servis Ekipleri’nden, derenin kıyısında kaldıklarını belirterek yardım istedi.

Yardım çağrısının ardından AFAD ekipleri olaya müdahale oldu.

Rize'de yaylaya çıkmak isteyen 6 kişilik grup kayboldu

ORMANLIK ALANDA İZLERİ BULUNDU

Jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonrasında ormanlık alanda yapılan arama ve tarama çalışmalarında gruba ait izlere rastlanıldı. Havanın kararmasının ardından arama çalışmalarına ara verildi.

6 kişilik grubun İstanbul’da yaşadıkları, tatil dolayısıyla memleketlerine geldikleri öğrenildi.

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