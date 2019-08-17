Rize'de yol mahalleyi ikiye böldü

Rize merkeze bağlı Atmeydanı mahallesinden geçen Güney Çevre Yolu yolu yapımı sırasında çekilen perde duvar mahalleyi birbirinden ayırdı.

"50 METRE İLERİDEKİ EVİMİZE GİTMEK İÇİN 1 KİLOMETRE DOLANIYORUZ"

Atmeydanı’nda esnaflık yapan Memiş Güler ağlama duvarı benzetmesi yaparken, "Dört beş mahallenin birleştiği yer burası şuanda yol istinat duvarı ile yapılıyor. Buraya bildiğiniz ağlama duvarı yapıyorlar. Mahalleye geçişimiz, ulaşımımız kesildi 1 ay sonra okullar açılacak 50 metrelik yere gitmemiz için 1 kilometrelik yolu kat etmemiz gerekiyor. Duvar örülüyor yayaların ve araçların geçebileceği bir yer yok. Neden köprü ayağı değil de ısrarla istinat duvarı yapılmaya çalışılıyor. Ben burada esnafım her gün evime 1 kilometrelik yoldan gitmek zorunda mıyım?. Buradan yukarıya birçok turistlik yer var. Yürüyen tabela olduk gelen geçene adres tarif ediyoruz" dedi.

Mahalleyi 'Çin Seddi' gibi ayırdılar VİDEO

Mahalle sakinlerinden Kibar Topaloğlu ise, "Buradan Dağbaşına evlerimize nasıl gideceğimizi bize göstermelerini istiyoruz. Mahalleleri birbirinden ayırdılar düşman kardeşler olduk şu anda” şeklinde konuştu.

"ÖNÜMÜZE ÇİN SEDDİ ÇEKİLİYOR"

Bir diğer mahalle sakini Yavuz Özdemir de, "Burası bir merkezdi şuanda buraya bir Çin seddi çekiyorlar. Buranın böyle olmasını istemiyoruz. Yetkililerin gelip burayla ilgilenmelerini istiyoruz. Belediyeye gittiğimiz zaman bu büyük bir proje böyle çizilmiş böyle olacak diyorlar ama bizde bir şeyler bekliyoruz bu mahalle böyle olmamalı. Tamamen burayı ikiye böldüler" ifadelerini kullandı.

Aracı ile yola karşıya geçemeyen Ömer Kaya isimli vatandaş ise, "Özel arabamla Dosma’ya doğru inecektim ama yol olmadığı için buraya giremedim şimdi çocukları taksiye bindirip ben U dönüşüp yapıp geri döneceğim” diye konuştu.