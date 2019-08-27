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Rize'de yol ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Tophane Mahallesi'nde eşi ve çocuğuyla sohbet ederken arazi yüzünden husumet yaşadığı N.D.'nin saldırısına uğrayan Halim Suyabatmaz, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 27.08.2019 - 15:31..
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Halim Suyabatmaz, eşi ve çocuğu ile sokakta sohbet ettiği sırada olay yerine gelen beyaz bir araçtan inen N.D., aralarında arazi meselesi yüzünden husumet olduğu öğrenilen Suyabatmaz'a 8 el ateş etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vücudunun çeşitli yerlerine 5 kurşun isabet eden Suyabatmaz, özel bir araçla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eşi ve çocuğunun gözleri önünde vuruldu VİDEO

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Saldırı anı çevre dükkanların güvenlik kameralarına yansırken, yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Rize'de yol ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

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