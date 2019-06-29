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Rize'de yola inen tilkiyi sürücüler besledi

İkizdere ilçesi Ovit Dağı mevkiinde karayolu kenarına çıkan ve sürücülerin verdiği yiyecekleri yiyen tilki, bir süre sonra gözden kayboldu.

DHA | 29.06.2019 - 06:14..
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 12'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde yaban hayatı envanter belirleme çalışması yaptı.

Rize'de yola inen tilkiyi sürücüler besledi

Rize'de yola inen tilkiyi sürücüler besledi

EKİPLER KIRSAL ALANI GÖZLEMLEDİ

Teknik ekiplerin sahada yaptığı çalışmada yaban hayatının yaşadığı sulak alanlar, sarp kayalıklar ile ormanlık alanlar gözlemlendi.

Rize'de yola inen tilkiyi sürücüler besledi

AYI VE TİLKİ POPÜLASYONUNDA YOĞUN ARTIŞ

Çalışmada ayı, tilki, çengel boynuzlu dağ keçisi, çakal, domuz türlerinde artış gözlendi. Bölgede özellikle ayı ve tilki popülasyonunda yoğun artış olduğu belirlendi.

Rize'de yola inen tilkiyi sürücüler besledi

YOLA İNEN TİLKİ, İLGİ ODAĞI OLDU

Karadeniz Bölgesi'nde yerleşim yerlerine inen tilkiler, ilgi odağı oluyor. Rize'nin İkizdere ilçesi Ovit Dağı mevkiinde yol kenarına inen tilki, gelip geçen araçları seyretti.

Rize'de yola inen tilkiyi sürücüler besledi

SÜRÜCÜLERİN BIRAKTIKLARI YİYECEKLERİ YEDİ

Sürücülerin şaşkınlıkla izlediği tilki, bırakılan yiyecekleri yedi. Karnını doyuran tilki, bir süre sonra sarp kayalıklarda gözden kayboldu.

Rize'de yola inen tilkiyi sürücüler besledi

Rize'de yola inen tilkiyi sürücüler besledi

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