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Rize'de boğadan kaçan gazeteciler yaralandı

Rize'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğalar, vatandaşları kovaladı. Boğalardan kaçmaya çalışırken düşen iki gazeteci, yaralandı. Şimdiye kadar, kaçan 15 boğaya müdahale edildi.

DHA | 11.08.2019 - 11:48..
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Rize'nin Fatih Mahallesi'nde kesileceği sırada kaçan kurbanlık boğa, ortalığı birbirine kattı. Çay bahçesine giren boğa, kendisini yakalamaya çalışanları kovaladı.

SALDIRIDAN KURTULMAYA ÇALIŞAN GAZETECİLER YARALANDI

İhbar üzerine gelen Rize Belediyesi veteriner ekiplerinin uyuşturucu iğne ile sakinleştirmeye çalıştığı boğa, ip ile yakalamaya çalışan kasaba saldırdı. Saldırıdan kurtulmaya çalışan 2 gazeteci ise yaralandı. Uyuşturucu iğne atılan boğa, sakinleşince yakalanabildi.

Rize'de boğadan kaçan gazeteciler yaralandı

Rize'de boğadan kaçan gazeteciler yaralandı ViDEO

"ÇOK KORKTUK"

Çevredeki evlerin balkonlarında toplanan vatandaşlar da boğanın yakalanmasını ilgiyle izledi. Boğanın sahibi Havva Öksüz, kesim için dışarı çıkardıkları sırada boğanın bahçeye doğru fırlayarak kaçtığını belirterek "Çok korktuk. Herkese saldırdı. Korkudan yaşadıklarımı anlatacak gibi değilim. Büyük şok yaşadık. Böyle bir hayvan görmedik. Çok değişik bir hayvan. Yakalayamayacağımızı anlayınca, belediyeye haber verdik. Onlar da geldi, yakaladı." dedi.

Rize'de boğadan kaçan gazeteciler yaralandı

O KAÇTI, SAHİPLERİ KOVALADI

Gündoğdu Mahallesi'nde ise kaçan boğa, sahiplerine zor anlar yaşattı. Kara yoluna çıkan boğa, sahiplerini peşinden koşturdu. Kendisini görüntülemek isteyen gazetecileri kovalayan boğa, ara sokaklara girdi. Boğadan kaçan gazeteciler de kamyon kasalarına tırmandı. Veteriner ekiplerinin uyuşturucu iğne attığı boğa, sakinleşince yakalandı. Rize Belediyesi Veteriner Hekimliği görevlisi Mümin Topçu, "Saat 09.00 olmasına rağmen şu ana kadar 15 kaçan kurbanlığa müdahale ettik. Uyuşturucu iğne atarak sakinleştirmeye çalıştık." dedi.

Rize'de boğadan kaçan gazeteciler yaralandı

Rize'de boğadan kaçan gazeteciler yaralandı

Rize'de boğadan kaçan gazeteciler yaralandı

Rize'de boğadan kaçan gazeteciler yaralandı

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