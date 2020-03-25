Rizeli baba, kızı için evde bisiklet düzeneği kurdu

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında günlerini evinde geçiren Muhittin Yarıcı, bisikletle sahile gitmek isteyen kızını evde bisiklete bindirebilmek için düzenek kurdu.

"EVDE HAYAT OLDUĞUNU GÖSTERMİŞ OLDUK"

Kızı Irmak'ın sahile gidip bisiklete binmek istediğini söylemesi üzerine çözüm arayışına giren baba Yarıcı, "Evde hayat olduğunu göstermek için kendi alternatiflerimizi oluşturuyoruz. Farklı aktiviteler yapıyoruz. Bizim için de keyifli bir deneyim oldu. Evde hayat olduğunu göstermiş olduk." diye konuştu.

O NEŞELİ ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Yarıcı'nın sosyal medya hesabında, kızıyla kurduğu düzenek üzerinde bisiklet sürdüğü görüntüler ise büyük beğeni kazandı.

Yarıcı, kızı Irmak ile herkese "Evde kal Türkiye" çağrısı da yaptı.