Rizeli evini kayanın üzerine inşa etti

Arazilerin engebeli olması nedeniyle ilginç fikirlere başvuran Rizeliler farklı yapılar inşa ediyor.

GURBETTEN KÖYÜNE DÖNÜNCE YER BULAMADI

Rize’nin Fındıklı ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Reşat Eren’de yıllar Uzun yıllar gurbette çalıştıktan sonra geçirdiği bir kaza sonrası baba ocağı Rize’ye dönme kararı aldı. Köyünde ev yapmak isteyen Eren arazisinde uygun yer bulamayınca dev kayanın üzerini düzleyerek evini kayanın üstüne yaptı.

Kayanın üzerine ev yapan Rizeli

"KARADENİZ YAĞIŞLI OLDUĞU İÇİN KAYA ÜZERİNDE KULÜBE YAPTIM"

İlk zamanlar arılarını koymak için kayanın üzerine yer yaptığını belirten Reşat Eren zamanla bu fikrini değiştirdi. Eren; "Önce arıları koymak için düşündüm sonradan Karadeniz hep yağışlı olduğu için kendime kaya üzerinde kulübe yaptım. Sonradan giden gelen çok olunca iş değişti oturma yeri ilave edeyim derken iş büyüdü” dedi.

"EGE'DE, AKDENİZ'DE BİR YAZLIK EV ALABİLİRDİM"

Ev için ne kadar masraf ettiğini söylemeyen Eren, ”Masrafı falan göze gelmiyor ama Ege’de Akdeniz’de bir yazlık ev alabilirdim” açıklamasında bulundu.