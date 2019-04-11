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Ekmeğini keçisiyle paylaşmak zorunda kalan Rizeli

Rizeli bir gencin keçisi ile yaptığı ekmek kavgası görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti.

İHA | 11.04.2019 - 09:21..
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Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşayan, asıl mesleği dış cephe ustası olan 28 yaşındaki Ahmet Suiçmez, köyde beslediği keçileri ile çektiği video sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

GÜLÜMSETEN ANLAR KAMERADA

Ahmet Suiçmez, keçilerinin yanında ekmek arası yemeğini yerken, bir keçi de Suiçmez’in ekmeğinden yemeye çalıştı. Keçi ile güldüren ekmek kavgası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Suiçmez, keçilerini çok sevdiğini ve onları arkadaşı gibi gördüğünü söyledi.

Rizeli bir gencin keçisi ile yaptığı ekmek kavgası ViDEO

Ekmeğini keçisiyle paylaşmak zorunda kalan Rizeli

Ekmeğini keçisiyle paylaşmak zorunda kalan Rizeli

Ekmeğini keçisiyle paylaşmak zorunda kalan Rizeli

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