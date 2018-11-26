Rizeli köylülerin tahtalı kayak eğlencesi

Kaçkarlar'da 11 yıl önce helikopterli kayak sporu heliskinin başlamasıyla profesyonel kayakçılara özenen İkizdere ilçesi Meşeköy köyü sakinleri de dedelerinin karda kaydığı tahtaları yeniden gün ışığına çıkarıp, köyün eski adı Petran'dan esinlenerek 'Petranboard' adını verdikleri tahtalarla kayağa başlamıştı.

ULAŞIM İÇİN DE KULLANIYORLAR

7’den 70’e herkesin kayak yaptığı köyde 'Petranboard' artık kış aylarının ulaşım aracı oldu. Yıllardır sürdürülen geleneği yaşatan köylüler, bu yıl da yağan ilk karla birlikte kendilerini doğal pistlere attı. Köyden karayoluna yaklaşık 2 kilometrelik dik yolu tahtalarla kayarak inen köylüler, yaya olarak geri dönüyor. Yüksek kesimde oturanlar da köyün alt kısmında yaşayan akrabalarına gidebilmek için de Petranboardları kullanıyor.

SAATTE 80 KİLOMETRE

Kar toplamaması için uçları dikleştirilen tahtalara binen köylüler dengede kalabilmek için bir elinde çubuk, diğer elinde önünü kaldırarak fren yapmayı sağlayan ipe tutarak kayıyor. Köylüler tahtalar elinde yürüyerek tırmandıkları dik yamaçlarda kayak yapıyor. Snowboard ustalarına taş çıkaran köylüler Petranboard adını verdikleri tahtalarla saatte 80 kilometreyi aşan hıza ulaşabiliyor. Dengesini kaybeden ve hızını alamayanlar da karda düşüyor, yeniden kalkarak yoluna devam ediyor.

"200 YILLIK GELENEĞİMİZ"

Meşeköy Köyü Muhtarı Ahmet Tığcı, 200 yıllık kayak geleneğini yaşattıklarını belirterek, yağan karla birlikte köylerinde kış eğlencesinin başladığını söyledi. Bu yıl da karla birlikte özledikleri kayağa başladıklarını anlatan Tığcı, kayak şenliği düzenleyeceklerini belirterek, "Geleneksel olarak yaptığımız Petranboard kayak şenliğini ocak ayında yapacağız. Herkesi şenliklere bekliyoruz. 200 yıllık bir ulaşım aracı ve geleneğimiz olan petran tahtası bizim için çok önemlidir. Çok kar yağdığında merkeze gitmek için bu tahtaları kullanıyorduk. Şu an bu bir eğlence haline geldi. Günümüzde de ulaşım amaçlı kullanıyoruz. Petranboard dediğimiz bu tahta dünya tarihinde bir ilktir. Snowboard yapanlar 2 yıl önce köyümüze geldi. Onlarla bir yarışmaya yaptık ve biz kazandık" dedi.

Rizeli köylülerin tahtalı kayak eğlencesi VİDEO

"KENDİ ARAMIZDA YARIŞLAR YAPIYORUZ"

Muhammet Kan da, “Bu tahta ile geçmişte büyüklerimiz ulaşımını sağlardı. Şimdilerde spor ve eğlence amaçlı kullanılıyor. Burada kendi aramızda yarışlar yapıyoruz. Aşağı köye inmek için bunu kullanıyoruz. Acemiler 30 kilometre hızla giderken ustalar 100 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bu hıza ulaşmak için karın sert olması gerekiyor" diye konuştu.

Mehmet Kurt ise, “Kar 50-60 santimetre ve sert olduğunda hız yapabiliyoruz. Hızı kesmek için için ipi kullanıyoruz. Yollar kapalı olduğunda bu tahta ile aşağıya iniyoruz. En büyük eğlencemiz budur. Kışın hep kayarız" ifadelerini kullandı.

Okul tatillinde şenlik olacağını hatırlatan Hasan Kurt ise, "Eskiye nazaran petranboard tahtasını daha yavaş kullanıyoruz. Şenliklerle bu tahtayı tanıtmaya çalışıyoruz. Bölgede bir teleferik olsa daha çok kişi bu tahta ile tanışabilir" dedi.























