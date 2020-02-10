taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0119
Euro
6.5833
Altın
1574.34
Borsa
118341.52
Gram Altın
304.484
Bitcoin
59816.98

Rizeli muhtar karlı yolları kendi aracıyla açtı

Rize’nin Çayeli ilçesinde Muhtar Yaşar Taş, kar nedeniyle kapanan köy yollarını, aracının önüne taktığı kar küreme tarağı ile açıyor.

İHA | 10.02.2020 - 18:09..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Latifli Köyü Muhtarı Yaşar Taş, Meteorolojinin Doğu Karadeniz Bölgesini etkisi altına alacak olan kar yağışı uyarısının ardından, aracının önüne kar küreme tarağı taktı.

Asıl mesleği demircilik olan Muhtar Taş, bölgede etkili olan kar yağışının ardından Latifli ve çevre köylerde karla kapanan yolları açma çalışması gerçekleştirdi.

Latifli Köyü’nde kar kalınlığı yaklaşık bir metreyi geçerken, köylüler gıda ve ihtiyaçlarını muhtara ileterek, aracıyla ulaştımalarını rica ediyor.

Devletin imkanlarının yeterli olmadığı yerlerde karlı yolları açtıklarını ifade eden Muhtar Yaşar Taş, bölgedeki hastaların aciliyet durumunda rahatlıkla ulaşım sağlamalarını amaçlıyor.

"20 HANENİN YOLUNU AÇTIK"

Muhtar Taş, yaptığı açıklamada "Rize genelinde kar yağışının etkili olacağından dolayı bizde aracımızın ön tarafına tarak yaptık. Köyümüzün ana yollarını açmış bulunuyoruz. Alt mevkiler ve yan yollarda çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda açtığımız yol yaklaşık 20 haneye ulaşım sağlıyor. Devletimizin imkanlarının yeterli olmadığı yerlerde bu şekilde yardımcı oluyoruz. Bölgemizde hastalarımız var ama şu anda aciliyeti olan kimse yok. Kendi imkanlarımızla onlara yardımcı oluyoruz" dedi.

Rizeli muhtar karlı yolları kendi aracıyla açtı

"DEMİR İŞLERİYLE UĞRAŞTIĞIM İÇİN KÜREME TARAĞI KOYDUM"

Demir işleriyle uğraştığını ifade eden Muhtar Taş, iş makinelerindeki sistemi örnek aldığını belirtti. Taş "Arazi aracımın önüne kar yığını geliyordu. Aklıma böyle bir şey geldi ve demir işleriyle uğraştığım için aracımın önüne kar küreme tarağı koydum. İş makinelerinde bulunuyor, karı kenara sürünce tekerlekler de rahat gidiyor. Eğimli bölgelerde biraz zorlanıyorum ama düz yollarda rahatlıkla ilerleyebiliyorum" diye konuştu.

Rizeli muhtar karlı yolları kendi aracıyla açtı

"MUHTARIMIZ İHTİYAÇLARIMIZA KOŞUYOR"

Köy sakinlerinden Ali Faik Taş ise yaptığı açıklamada muhtara teşekkür ederek "Muhtarımız sağolsun ihtiyaçlarımıza koşuyor. Bağlantı yollarında hastalarımız var. Muhtarımız bize ekmek getiriyordu ancak yolumuz kapalı. Biz de kendisine yardımcı oluyoruz. Devletimizin imkanları belli, Rize ilindeki makine sayısıda belli. Muhtarımız böyle bir tarak yapmış kendine ve bu şekilde köyümüzdeki yolları açıyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir sorun olmadan önlemini alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rizeli muhtar karlı yolları kendi aracıyla açtı

İlginizi Çekebilir
Denizli'de uyuşturucu operasyonu : 20 tutuklama
Narkotik polisi tarafından, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen 15 farklı operasyonda, gözaltına alınan 23 kişiden 20’si tutuklandı.
İstanbul'da 50 lise öğrencisi birbirine girdi
Sultanbeyli ilçesinde 50 kişilik liseli öğrenci grubu kavga etti. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye görüntülendi.
Fuat Oktay'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib'deki hain saldırıya ilişkin açıklama yaparak,"Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan unsurlara misliyle cevap verilmiştir" dedi.
Sivas'ta trafik kazası: 3'ü çocuk 6 yaralı
İki otomobilin kontrolden çıkıp çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İdlib'de 5 askerimiz şehit oldu
İdlib'de 5 askerimiz şehit oldu
1121
Zülfü Livaneli, inşaatta şarkı söyleyen çocuğu buldu
Zülfü Livaneli, inşaatta şarkı söyleyen çocuğu buldu
329
Kadir Şeker davasının seyrini değiştirecek tanık ifadesi
Kadir Şeker davasının seyrini değiştirecek tanık ifadesi
372
KKTC'nin yerli otomobili
KKTC'nin yerli otomobili
208
Banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlar düşürüldü
Banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlar düşürüldü
167
Marmaray'a zam geldi
Marmaray'a zam geldi
839
TSK destekli SMO, rejim askerlerini vurdu
TSK destekli SMO, rejim askerlerini vurdu
275
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir