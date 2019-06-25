Rizelinin çöp basketi olay oldu

Türkiye'nin dört bir yanından sosyal medyaya düşen ilginç görüntüler, kısa sürede herkesin diline dolanıyor.

İşte o görüntülerden biri Rize'den geldi.

Emrah Yavuz isimli vatandaş, merkeze bağlı Atmeydanı Mahallesi'nde bir yakını ile girdiği iddia sonucu 5 kiloluk çöp poşetini, yolun karşısında bulunan çöp kutusuna doğru fırlattı.

Yavuz’un basketbolcuları aratmayan bu atışı, tam isabetle sonuçlanarak çöp kutusuna girerken, bu anlar da cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyaya yüklendi.

Video, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Rizeli vatandaşın çöp atışı



