Rizeli Vecihi evlilik teklif etti

Rizeli gencin yamaç paraşütü ile yaptığı evlenme teklifi, ünlü sanatçı Şener Şen'in unutulmaz karakterleri arasında yer alan 'Gülen Gözler" filmindeki 'Vecihi' gibi uçakla olmasa da filmleri aratmadı.

FİLM GERÇEK OLDU

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Müjde Ar, Ayşen Gruda ve Itır Esen gibi isimlerin rol aldığı 1977 yapımı dram-komedi tarzındaki Türk filmi 'Gülen Gözler', Rize’de gerçek oldu.

RİZE SEMALARINDA UÇU

Filmde sevgilisine ulaşmaya çalışan ve Şener Şen’in canlandırdığı Vecihi karakteri, sevgilisi Fikret'in yani Ayşen Gruda’nın önünden uçarak geçiyor.

Rize’de ise sevgilisine evlenme teklifi yapmak isteyen Emre Akça da uçmayı denedi. Ama o Vecihi gibi uçakla değil, yamaç paraşütü ile Rize semalarında uçtu.

EVLENME TEKLİFİ ETTİ

Rize’de sevgilisi Huriye Furuncu’ya evlenme teklifi etmek isteyen Emre Akça, teklifin ilginç olmasını istedi. Ne yapacağını düşünen Akça, çözümü uçmakta buldu.