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Rizeliler Kaçkar'da Buzul Gölü'ne girdi

Rusya'da görmeye alışık olduğumuz görüntüler, bu kez Ovit Yaylası'ndaki Buzul Gölü'nden geldi.

AA | 16.12.2018 - 14:58..
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Rizeliler Kaçkar'da Buzul Gölü'ne girdi

"5. Kaçkar Yüzme Şenliği"ne, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, Dağcılık İl Temsilcisi Mehmet Kemal Arıcı ve yaklaşık 500 doğasever katıldı.

BUZLAR AĞAÇ MOTORUYLA KESİLDİ

Ovit Yaylası'nda buluşan doğa meraklıları, yaklaşık bir saatlik yürüyüşün ardından Ovit Buzul Gölü'ne ulaştı. Suyun tamamen donduğu Buzul Gölü'ndeki buzlar ağaç motoruyla kesilip, levyelerle kırıldı.

Rizeliler Kaçkar'da Buzul Gölü'ne girdi

ÇAY İÇEREK ISINMAYA ÇALIŞTILAR

Gölün kenarında 20 santimetre olan buzun kalınlığı, üç metrelik derinlikte yaklaşık 90 santimetreye ulaşınca buzlar kesilemedi. Bunun üzerine bir gün önceden hazırlanan 16 metrekarelik yüzülebilecek alanda etkinlik gerçekleşti.
Katılımcılardan 40'ı suya girmeye cesaret edebildi. Dondurucu suda yüzen katılımcılar, çay içerek ısınmaya çalıştı.

Öte yandan, iki ayağı olmayan dalgıç Mustafa Beyaz da buzul gölüne girdi. Beyaz yüzdükten sonra Türk bayrağı açtı.

Rizeliler Kaçkar'da Buzul Gölü'ne girdi

Beyaz, yaptığı açıklamada, daha önce buz altında yüzmediğini söyledi. Beyaz, "Bundan sonra her zaman yapmayı düşünüyorum. Engeller he zaman kafadadır, bedenlerde değil. Herkes tedbirini aldıktan sonra girebilir." dedi.

"KIŞ TURİZMİNE DİKKATİ ÇEKMEK İÇİN YAPTIK"

Etkinliği gerçekleştiren Hasan Önder, katılımın iyi olduğunu belirtti. Bölgenin farklılıklarına dikkati çekmeye çalıştıklarını kaydeden Önder, şunları söyledi: "Kış turizmine dikkati çekmek için bu etkinlikleri yaptık. Sıra dışı etkinliği sıra dışı insanlar yapar. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu yıl yaklaşık 40 kişi suya girmeye cesaret etti. Gerçekten çok farklı bir çalışmanın beşincisini yapmayı başardık."

Rizeliler Kaçkar'da Buzul Gölü'ne girdi


"İLK KEZ YÜZDÜM"

Etkinliğe İstanbul'dan katılan Şeyma Acar, suya korkarak girdiğine dile getirerek, "Çok harikaydı. Buzul gölünde ilk kez yüzdüm, muhteşemdi." şeklinde konuştu.

Kübra Yılmaz da yazları yüzdüğünü ama buzul gölünde yüzmeyi ilk kez denediğini belirterek, "Uzun zamandır planlamıştım. Yapamayacağım diye korktum ve bir heyecan oldu. Girince su soğuk değildi ama çıkınca üşüdüm. İnsanın yüzü biraz yanıyor. Her sağlıklı insanın bir kez denemesi gerekiyor." diye konuştu.

Rizeliler Kaçkar'da Buzul Gölü'ne girdi

Rizeliler Kaçkar'da Buzul Gölü'ne girdi

Rizeliler Kaçkar'da Buzul Gölü'ne girdi

Rizeliler Kaçkar'da Buzul Gölü'ne girdi

Rizeliler Kaçkar'da Buzul Gölü'ne girdi

RUSYA'DAN GÖRÜNTÜLER

Rizeliler Kaçkar'da Buzul Gölü'ne girdi

Rizeliler Kaçkar'da Buzul Gölü'ne girdi

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