taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8006
Euro
6.4323
Altın
1464.13
Borsa
107718.55
Gram Altın
272.876
Bitcoin
41795.35

Rizelilerin tepki gösterdiği Trabzonlu kadrolaşması

Görev alanı içerisinde Rize de olan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'ne Trabzonlu bir ismin atanması Rizelileri kızdırdı.

Haber Merkezi | 11.12.2019 - 10:17..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Rizelilerin tepki gösterdiği Trabzonlu kadrolaşması

Rize-Trabzon çekişmesi bürokrasi alanında artarak devam ediyor. Siyasette etkili olan bu iki kentin insanları bürokrasiye de hakim olmak için birbirleriyle var gücüyle mücadele ediyor.

RİZELİLERİ KIZDIRAN ATAMA

Son olarak Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'ne Trabzonlu bir ismin atanması Rizelileri kızdırdı.

Rizelilerin tepki gösterdiği konu ise ataması yapılan isim ve onun atamasına imza atanların hepsinin Trabzonlu olması.

Tepki gösterilen diğer nokta ise; 10. Bölge Müdürlüğü'nün görev alanında Rize de olması. Yani Rizeliler kendi yollarına Trabzonluların bakmasını istemiyor.

Rizelilerin tepki gösterdiği Trabzonlu kadrolaşması

TRABZON ATAMASI

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'ne atanan kişi: Mehmet Aşık, Trabzonlu
Karayolları Genel Müdürü: Abdulkadir Uraloğlu, Trabzonlu
Karayolları geçmişi olan Ulaştırma Bakanı Yardımcısı: Enver İskurt Trabzonlu
Ulaştırma Bakanı: Cahit Turhan Trabzonlu

KARAYOLLARI'NA RİZELİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Öte yandan Karayolları 10. Bölge Müdürü Hulki Tuncer de Karayolları Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı.  Hulki Tuncer ise Rizeli.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmetçik kar yağışı altında vatan nöbetinde

Mehmetçik kar yağışı altında vatan nöbetinde

169
Nobel Edebiyat Ödülü soykırım destekçisi yazara verildi

Nobel Edebiyat Ödülü soykırım destekçisi yazara verildi

109
Milletvekilleri arabuluculuk sınavını geçemedi

Milletvekilleri arabuluculuk sınavını geçemedi

222
Tesisleri devretmeyen belediye başkanına hapis cezası

Tesisleri devretmeyen belediye başkanına hapis cezası

42
Roman vekiller TBMM'de tartıştı

Roman vekiller TBMM'de tartıştı

39
Balıkesir'de deprem anı güvenlik kamerasında

Balıkesir'de deprem anı güvenlik kamerasında

83
Genç yıldız Ansu Fati, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti

Genç yıldız Ansu Fati, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir