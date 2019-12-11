Rizelilerin tepki gösterdiği Trabzonlu kadrolaşması

Rize-Trabzon çekişmesi bürokrasi alanında artarak devam ediyor. Siyasette etkili olan bu iki kentin insanları bürokrasiye de hakim olmak için birbirleriyle var gücüyle mücadele ediyor.

RİZELİLERİ KIZDIRAN ATAMA

Son olarak Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'ne Trabzonlu bir ismin atanması Rizelileri kızdırdı.

Rizelilerin tepki gösterdiği konu ise ataması yapılan isim ve onun atamasına imza atanların hepsinin Trabzonlu olması.

Tepki gösterilen diğer nokta ise; 10. Bölge Müdürlüğü'nün görev alanında Rize de olması. Yani Rizeliler kendi yollarına Trabzonluların bakmasını istemiyor.

TRABZON ATAMASI

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'ne atanan kişi: Mehmet Aşık, Trabzonlu

Karayolları Genel Müdürü: Abdulkadir Uraloğlu, Trabzonlu

Karayolları geçmişi olan Ulaştırma Bakanı Yardımcısı: Enver İskurt Trabzonlu

Ulaştırma Bakanı: Cahit Turhan Trabzonlu

KARAYOLLARI'NA RİZELİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Öte yandan Karayolları 10. Bölge Müdürü Hulki Tuncer de Karayolları Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı. Hulki Tuncer ise Rizeli.