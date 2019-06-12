Çeçeva çay tarlasına yoğun ilgi

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı ‘Çeçeva’ adıyla bilinen, Haremtepe köyünde bulunan ve Rize’deki diğer çay bahçelerine nazaran daha düzgün bir görüntüsü olan çay bahçesine, yoğun bir ilgi var.

RİZE'YE GELEN HERKESİN UĞRAK MEKANI

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraftan yayılan ve şimdilerde Rize’ye gelen herkesin uğrayarak fotoğraf çektirdiği çay bahçesinin ortasında, yöre mimarisine uygun da bir ev bulunuyor. Turistlerin fotoğraf için tercih ettiği çay bahçesi, adeta ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

SOSYAL MEDYADA GÖREN GELİYOR

Aslen Rizeli olan ve Çeçeva’daki çay bahçesini sosyal medyadan keşfettiğini dile getiren Ali Pakoğlu, “Burayı sosyal medyada gördüm. Çok hoşuma gitti, ben de gelip görmek istedim. Gerçekten yapan kişi uğraşmış, eline sağlık. Bütün çay bahçelerinin aslında böyle olması gerekiyor, daha iyi bir çay alabilmek için” ifadelerini kullandı.

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"SONSUZLUK HİSSİ VAR"

Düzeni ile dikkat çeken çay bahçesini sosyal medyada gören Songül Demirel ise tatil için geldiği Rize’de, her yere hayran kaldığı gibi Çeçeva’ya da hayran kaldığını dile getirerek “Harika bir yer, yani sonsuzluk hissi var. Biz İstanbul’dan geliyoruz. Her gün biraz daha hayran kalıyoruz. İnternette gördük, arkadaşım var Rizeli, o da bize anlattı. Rize’nin her yeri zaten çok güzel, buraya da bayıldık. Buraya herkesi davet ediyorum. Muhteşem bir duygu. 9 gündür bu topraklardayız, her gün yüzümüz gülüyor.” dedi.









