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Rize'nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı

İl Hıfzıssıhha Kurulunca, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kalkandere ilçe merkezinde karantina uygulaması saat 08.00’de uygulamaya konuldu.

DHA |
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Rize'nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı

Rize İl Hıfzıssıhha Kurulunca koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararla, Kalkandere ilçe merkezinde karantina uygulaması başladı.

İlçeye giriş ve çıkışlar ulaşıma kapatılırken, vatandaşların büyük bölümü evlerine kapandı, bazıları ise evlerinin önündeki bağ ve bahçe işlerini yapmaya koyuldu.

İlçede temel tüketim ihtiyaçlarına göre ekmek fırınları, eczaneler ve marketler hizmet vermeyi sürdürüyor.

KALKANDERE'DE KARANTİNA BAŞLADI

Belediye hoparlörlerinden anonslarla halkın bilgilendirildiği ilçede, sosyal izolasyon kurallarına uyulması istendi.

Rize'nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı

EVLERİNİN ÖNÜNDE BAĞ-BAHÇE İŞLERİNE KOYULDULAR

Karantinanın ilk gününde vatandaşların büyük bir bölümü dışarı çıkmazken, tarlalarını kazanlar, lahana, mısır ve diğer sebzeleri ekti. Evde kalan vatandaşlar da pencerelerden sokakları izledi.

Tarlasını kazan Hüseyin Türk, “Yapacak bir şey yok, evimizde duracağız, karantina kurallarına uyarak zamanımızı geçireceğiz. Biraz bağ bahçede biraz evin içerisinde bu süreyi tamamlayacağız ve karantina bitmesi için haber bekleyeceğiz. Komşuluk ilişkilerimiz tabii ki devam ediyor ama uzaktan uzağa telefonla devam edecek.” dedi.

Rize'nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı

"UZAKTAN UZAĞA HAL HATIR SORUYORUZ"

Ev işleriyle ile zaman geçiren Katibe Türkyılmaz da “Ev işleriyle, bahçe işleriyle uğraşarak bu karantina sürecini geçireceğiz. Karantina bence tabii ki iyi bir şey, herkes daha dikkatli ve tedbirli olsun, mesafesini korusun, sağlıklı günlere ulaşalım. Komşularımızla bile görüşmüyoruz. Uzaktan uzağa balkondan balkona hal hatır soruyoruz." diye konuştu.

Rize'nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı

"HİÇBİR ŞEY YAPILMADAN DURULMUYOR"

Zafer Türkyılmaz ise, “Çay fideleri hazırlıyorum, biraz bahçe işleri ev tamiratları derken bu süreci bu şekilde geçirmeyi planlıyorum. Hiçbir şey yapılmadan da durulmuyor.” ifadelerini kullandı.

Rize'nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı

Rize'nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı

Rize'nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı

Rize'nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı

Rize’nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı -2

Rize’nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı -4

Rize’nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı -5

Rize'nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı

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