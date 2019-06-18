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Rize'ye yıldırım düştü: 1 ölü

Rize'de, yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

DHA | 18.06.2019 - 18:04..
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Rize'nin Fındıklı ilçesine bağlı Sulak köyünde yaşayan 65 yaşındaki Osman Özdem, evinin bahçesindeki ilkel teleferikle yüklerini taşırken yıldırım düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olayda, Osman Özdem ve yanındaki akrabası Gürsu Özdem yaralandı. Yıldırım düştüğünü fark eden çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, Fındıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Osman Özdem, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralı Gürsü Özdem’in ise tedavisinin sürdüdüğü belirtildi.

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