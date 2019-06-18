Rize'ye yıldırım düştü: 1 ölü

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Döviz bürosundan çıkıp 32 bin TL'yi havaya saçtı

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1 Cumhurbaşkanı, Mursi için cenaze namazına katıldı Dün hayatını kaybeden Muhammed Mursi için kılınan gıyabi cenaze namazına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada bir konuşma yaptı.

2 İntihar eden gencin sebebi: Evlilik teklifi İbrahim Layık isimli güvenlik görevlisinin intihar gerekçesini, İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıkladı. Sebebi, yapmış olduğu evlilik teklifinin reddedilmesi.

3 Kompresör nedir Kompresör, gazları ve havayı daha yüksek basınçlara sıkıştıran bir makinedir.

4 Eski başkanı açıkladı: Umut Meraş Beşiktaş'ta Beşiktaş'ın Bursaspor'un sol beki Umut Maraş'ı transfer ettiği ifade edildi.

5 4 yıl önce kaybolan şehit toprağa verildi Şırnak’ta 4 yıl önce sınav için gittiği şehir merkezinden dönmeyen ve geçen hafta dağlık bölgede cansız bedeni bulanarak şehit olduğu belirlenen Jandarma Uzman Çavuş, son yolculuğuna uğurlandı.

6 Piyasaya sahte para süren kalpazanlar yakayı ele verdi Polis ekipleri, piyasaya yaklaşık 11 bin 600 TL sahte para süren ve sürmeye hazırlanan kalpazanları yakaladı.