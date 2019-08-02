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Robert Kennedy'nin torunu yaşamını yitirdi

ABD Başkanı John F. Kennedy'nin kendi gibi öldürülen kardeşi eski Senatör Robert Kennedy'nin torunu Saoirse Kennedy Hill, 22 yaşında öldü.

AA | 02.08.2019 - 15:09..
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Kennedy ailesi, bir ölüm haberiyle daha sarsıldı.

TORUNU 22 YAŞINDA ÖLDÜ

ABD Başkanı John F. Kennedy'nin kendisi gibi suikast sonucu ölen kardeşi, eski Senatör Robert Kennedy'nin torunu 22 yaşındaki Saoirse Kennedy Hill, yaşamını yitirdi.

Robert Kennedy'nin torunu yaşamını yitirdi

BUGÜN DÜNYA BİRAZ DAHA AZ GÜZEL

Kennedy ailesinden yapılan açıklamada, "Sevgili Saoirsemizin kaybıyla kalplerimiz paramparça oldu. Hayatı umut, söz ve sevgi ile doluydu." ifadesine yer verildi. Büyükannesi Ethel Kennedy de "Dünya bugün biraz daha az güzel." ifadesini kullandı.

Haberde, Massachusetts eyaletinin Hyannis Port bölgesindeki Kennedy konutundan acil servisin arandığı, Kennedy Hill'in kaldırıldığı Cape Cod Hastanesinde öldüğünün duyurulduğu aktarıldı.

Robert Kennedy'nin torunu yaşamını yitirdi

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Saoirse Kennedy Hill'in ölüm nedenine ilişkin net bir bilgi verilmedi. Ancak Saoirse'nin aşırı dozda uyuşturucudan ölmüş olabileceği belirtilse de resmi bir açıklama yapılmadı.

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