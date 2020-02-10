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Robin Hood bu kez Çorum’da borçları ödedi

Türkiye'nin birçok yerinde mahallelinin bakkallara olan borcunu ödeyen gizemli hayırsever, bu kez Çorum’un Sungurlu ilçesinde ortaya çıktı.

İHA | 10.02.2020 - 16:11..
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İstanbul'da kendini Robin Hood olarak tanıtarak yardıma muhtaç vatandaşlara yardımlarda bulunan hayırsever şahıs, bu kez Çorum'da vatandaşların borçlarını ödedi.

TOPLAM 30 BİN LİRALIK BORÇ ÖDEDİ

Robin Hood olarak bilinen hayırsever, Sungurlu’da birden fazla bakkala giderek 80 kişinin 30 bin liralık borcunu ödedi.

Bakkala borcunu ödemek için gelen vatandaşlar ise borçlarının olmadığını duyunca sevinçten havaya uçtu.

Robin Hood bu kez Çorum’da borçları ödedi

"İNŞALLAH BU İŞ ÖNCÜ OLUR"

Borcunu ödemeye gelenlere durumu anlatan mahalle bakkalları, vatandaşların çok sevindiğini söyleyerek, “2019 yılından borcu olanlar vardı. Durumları iyi olmayan vatandaşlarımız borçlarını ödemekte güçlük çekiyordu. Bu duruma çok sevindiler. Allah razı olsun dediler. İnşallah bu iş öncü olur da böyle hayırseverlerin sayısı çoğalır.” şeklinde konuştu.

Robin Hood bu kez Çorum’da borçları ödedi

"ALLAH RAZI OLSUN"

Mahalle sakinleri ise, “Böyle hayırseverlerden Allah razı olsun. Bu zamanda sayıları azaldı. Bu olayları görmek gerçekten çok güzel. Herkesin örnek alması gerekiyor.” diye konuştu.

Robin Hood bu kez Çorum’da borçları ödedi

Robin Hood bu kez Çorum’da borçları ödedi

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