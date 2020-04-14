Robin Hood bu kez Kayseri'de borçları ödedi

Kendini 'Robin Hood' olarak tanıtarak yardıma muhtaç vatandaşlara yardımlarda bulunan hayırsever şahıs, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir bakkala gelerek, veresiye defterindeki borçları ödemek istediğini söyledi.

BÜTÜN BORÇLARI KAPATTI

Bakkal sahibi Fatih Coşkun, gelen talep üzerine neye uğradığını şaşırarak, hayırseveri tanımak istedi. Kimliğini gizleyen hayırsever, veresiye defterindeki borçları kapattıktan sonra sırra kadem bastı.

Robin Hood Kayseri'de ortaya çıktı

MAHALLELİYE GÜZEL HABER

Bakkal sahibi Coşkun da bu kararı, bakkalının camına yazdığı 'Müşterilerimizin 08.04.2020 tarihine kadar olan bütün veresiye borçları ödenmiştir. Kimsenin borcu yoktur' yazılı döviz asarak, müjdeli haberi mahalle sakinleri ile paylaştı.

"BORCUNU ÖDEDİĞİ MÜŞTERİLERİN ÇOĞU BURADA AĞLADI"

Başından geçen olayı anlatan bakkal Fatih Coşkun, "Hiç tanımadığım bir insan geldi ve 'İhtiyacı olanların hesaplarını ödeyeceğim eğer yardımcı olursanız ve kabul ederseniz' dedi. Ben de böyle bir işe vesile olayım dedim ve gerçek manada ihtiyacı olanların borçlarının tamamını sıfırladı. Allah binlerce defa razı olsun. Diyecek çok laf var ama kelimelerim burada kifayetsiz kalır onun yaptığı hayrın karşısında. Borcunu ödediği müşterilerimizin çoğu burada ağladı." dedi.

"BU TÜR İNSANLARIN ÜLKEMİZDE ÇOĞALMASI GEREKİYOR"

Mahalle Muhtarı Ali Alan da yapılan hayır karşısında çok duygulandıklarını söyleyerek, "Rabbim bu tür insanları çoğaltsın inşallah. Allah razı olsun. Bu tür insanların ülkemizde çoğalması lazım zaten çok var. Bir Robin Hood gibi kendini tanıtmıyor ama çok güzel hizmet veriyor. Allah yapanlardan razı olsun. Mahallemizde çok ihtiyaç sahibi yok çok şükür ama bizde muhtarlık olarak elimizden geldiği kadar yardımlarda bulunuyoruz. Maddeler geçici, önemli olan insan sağlığı.” ifadelerini kulandı.