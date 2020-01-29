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'Robin Hood' deprem bölgesinde para dağıttı

İstanbul’un çeşitli semtlerinde dar gelirli ailelere para dağıtan hayırsever iş insanı, bu kez 6.8 büyüklüğündeki depremin vurduğu Elazığ’da ortaya çıktı.

DHA | 29.01.2020 - 15:07..
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Elazığ’da 41 kişinin yaşamını yitirdiği Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye tek yürek oldu.

Vatandaşların yanı sıra, depremzedelere birçok kurum ve kuruluş yardımda bulundu. İstanbul’da gecekondu mahallelerinde vatandaşlara para dağıtan iş insanı da kent merkezindeki Sürsürü Mahallesi ile başta Kızıltepe köyü olmak üzere birçok köyde, dar gelirli 500 aileye içinde bin TL bulunan zarfları ve gıda kolileri dağıttı.

'Robin Hood' deprem bölgesinde para dağıttı

BORÇLARI KAPATTI, CAHİDE NİNEYE HAYVAN ALDI

‘Robin Hood’ olarak anılan hayırsever iş insanı, mahalle ve köy bakkallarına da giderek, borç defterinde uzun süre borcunu ödeyemeyen kişilerin borçlarını kapattı. Çocuklara da 200'er TL harçlık dağıtan iş insanı depremde damadını, eniştesini ve komşusunu kaybeden Cahide Erdağ'a ayrıca 5 küçükbaş, 3 de büyükbaş hayvan aldı. İş insanının İstanbul’da olduğu gibi çok sayıda kişiyle birlikte dağıtımı yaptığı öğrenildi.

'Robin Hood' deprem bölgesinde para dağıttı

'ZARFIN İÇİNDE PARA VERDİ'

Hayırseverin yardımda bulunduğu Cahide Erdağ, depremde damadını, eniştesini ve komşusunu kaybettiğini söyleyerek, "Hayırsever vatandaş buraya geldi. Zarfın içinde para verdi, yiyecek-içecek yardımında bulundu. Bana 5 koyun, 3 tane dana verdi." ifadelerini kullandı. Ahmet Ardıç ise "Bir adam borcumu ödemiş, markete borcum kalmamış. Allah ondan razı olsun. Çok sevindim. Cebimde 5 lira var sadece, nasıl sevinmeyeyim?" diye konuştu.

'Robin Hood' deprem bölgesinde para dağıttı

'ALLAH ONDAN RAZI OLSUN'

Hayırseverin ilk olarak gittiği ve veresiye defterindeki tüm borçları sildiği marketin sahibi Metin Balalan, "Bir hayırsever depremzedelerin borçlarını vermek için marketimize geldi. Marketimiz de veresiye defterimizi açıp 'Borçları ödemek istiyorum' dedi. Hesabımızı yaptık, 3 esnafa olan birçok kişinin borçlarını kapattı. Ayrıca depremzede vatandaşların evlerine gidip yardımda bulunmuş. Allah ondan razı olsun." dedi. Mahallede esnaf olan Mehmet Ünal ise "Bir hayırsever buradaki borçları sildi. Allah ondan razı olsun. Genelde aylık borçlardı. Yaklaşık 6 bin TL borç ödedi. Mahallede de yardımda bulunmuş." diye konuştu.

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