'Robin Hood' Trabzon'da borçları kapattı

İlk İstanbul'da ardından deprem bölgesi Elazığ'da kendini 'Robin Hood' olarak tanıtan hayırsever vatandaş, kent merkezi ve köylerde evleri hasar gören depremzedelere zarf içinde para yardımında bulunup, bakkal borçlarını kapattı.

Felaket bölgesinden Trabzon'a geçen hayırsever, çoğunlukla Suriyeliler'in yaşadığı Esentepe Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarını kapattı.

İÇENE 100, İÇMEYENE 200 TL

Kendini 'Robin Hood' olarak tanıtan hayırseverin sigara içenlere 100 TL, içmeyenlere ise 200 TL verdiği öğrenildi.

"İYİLİK GİZLİ YAPILIR"

Esentepe Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten Emre Kurt, "Çocuklara dağıta dağıta gittiler. Evlere ise zarfın içinde para verdiler. Sadece ihtiyaç sahibi olanlara para verdi. Ben yardımcı oldum. Mahallede beraber dolaşarak, yoksul aileleri tespit ettik. İhtiyaç sahibi olduklarını belirttiğim 5-6 kişinin veresiye olan borçlarını kapattı. Kendisini tanımıyoruz. Tanımakta önemli değil, iyilik gizli yapılır. Kendini Robin Hood diye tanıttı. Güzel işler yaptı, Allah hayırlarını kabul etsin." dedi.

"ARA SIRA MAHALLEYE UĞRASIN"

Mahallede esnaflık yapan Muzaffer Kılıç, Esentepe Mahallesi'nin gelişmediğini aktararak "Genelde yoksul ve Suriyeliler kalıyor. Mahallemizde ihtiyaç sahibi çok kişi var. Allah razı olsun ara sıra mahalleye uğrasın." şeklinde konuştu.