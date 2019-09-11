Robotlar 2030 yılına kadar Rusları işsiz bırakacak

Son yıllarda yapay zeka teknolojilerinin bir hayli gelişmesiyle robotlar, yavaş yavaş insanların yerini almaya başladı. Gelecekte ise bu teknolojiler daha da gelişerek, bazı mesleklerde insan gücünü ortadan kaldıracak.

RUSLAR ENDİŞELİ

Rus uzmanlar, yakın zamanda ülkede birçok alanda boy göstermeye başlayan robotlar ile ilgili araştırmalarında kamuoyunu tedirgin eden sonuçlar açıkladı. Açıklamaya göre, 2030 yılına kadar Rusya’da kendi alanında uzmanlaşmış 20 milyon 100 bin kişi, otel ve restoran çalışanlarının yüzde 73’ü işsiz kalacak.

Robotların en çok kullanılmaya başlandığı alan olan hizmet sektörü, Rusya’da robotların eline geçebilir. Üretim ve imalat sanayisinde de kullanılması hedeflenen robotlar, bu alanlarda çalışanların da yüzde 60’ını işsiz bırakabilir.

Tarım ve hayvancılık sektörü de büyük risk altında kalabilir, bu alanlarda çalışan Rusların yüzde 58’i işlerini robotlara kaptırabilir.





RUSLARIN BAZI ROBOTLARI RAHAT DURMUYOR

Rusların ürettikleri bazı robotlar ise yaptıkları işler ile değil, olumsuz yönleriyle gündeme geldi. Rusya’da 3 yıl önce bir laboratuvarda geliştirilen IR77 isimli robot, laboratuvarın kapısı açık kalınca kaçarak izini kaybettirmiş, daha sonra polislerin yaptığı bir operasyonla kaçak robot yakayı ele vermişti.

Rusların ‘Boris’ isimli robotu, dünya kamuoyuna tanıtılırken ise robot kamuflajının içinden bir insan çıkmıştı. Bu durum, Rusların dünya kamuoyundaki robot prestijini de oldukça sarsmıştı.

Birçok Rus teknoloji firması, son yıllarda çok sayıda robotlar üretti. Bunlardan birçoğu restoran ve otellerde çalışmaya başladı. Son olarak Rus Uzay Ajansı tarafından ‘Fedor’ isminde bir robot üretilmiş, bu robot Uluslararası uzay istasyonuna gönderilmiş ve burada astronotlara yardımcı olup görevini başarıyla tamamladıktan sonra geçtiğimiz günlerde Dünya’ya geri dönmüştü.

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