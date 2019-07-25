Robotlar 80 yıl içinde dünyayı idare edebilir

Yapay zeka teknolojilerinin bir hayli gelişmesiyle robotlar, hemen hemen her alanda kullanılmaya başlandı. Peki gelecekte robotlar, hem insanları hem de dünyayı yönetebilir mi? Bu soruya cevap arayan İngiltere’nin yaşayan en büyük bilim insanı James Lovelock, yarı makine yarı insan görünümlü robotların 80 yıl içerisinde dünyayı idare edebileceklerini iddia etti.

"ROBOTLAR KORKUTUCU DEĞİL''

100 yaşındaki bilim insanı Lovelock, bunun korkutucu bir şey olmadığını söyleyerek, “Onların bizim yerimizi alacağını düşünmemiz aptallık. Bitkilerle birlikte yaşayabildiğimiz gibi onlarla da birlikte yaşayabiliriz, bizi öldürmeyecekler.” ifadelerini kullandı.

Lovelock sözlerine şöyle devam etti: “İnsanların, robotları bizim kontrolümüzde olan ve her söylediğimizi yapacak köleler olarak düşünmesi beni oldukça rahatsız ediyor. Onlar bizi, bizim bitkileri gördüğümüz şekilde görecekler, yani daha yavaş canlılar olarak.”

Diğer yandan Google ve Microsoft’un eski yöneticisi Kai-Fu Lee, robotların 15 yıl içerisinde insanların yaptığı işleri yarısını alabileceğini düşünüyor. Lee, bunu sanayi devriminde çiftçilerin içinde bulundukları duruma benzetiyor.

Peki siz robotlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce robotlar ileride insanların yerine geçebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

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