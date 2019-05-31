Robotlar, Çin'deki okullarda sağlık taraması yapıyor

Yapay zeka teknolojisi her geçen gün geliştikçe ortaya birbirinden farklı robot türleri çıkıyor. Robotların kullanım alanlarının en fazla olduğu ülkelerden biri olan Çin'de, 2 binden fazla ana okulunda sağlık taraması yapabilen robotlar kullanılıyor.

BİRÇOK HASTALIĞI TESPİT EDEBİLİYOR

Ana okulunda okuyan çocuklar, her sabah sağlık robotuna gözlerini, boğazlarını ve ellerini göstererek sağlık taramasından geçiyor. Kameralar ve kızılötesi sensörlerle donatılan sağlık robotu, boğaz ağrısından yüksek ateşe kadar çeşitli hastalık belirtilerini sadece 3 saniyede tespit edebiliyor.





SAĞLIK RAPORU HAZIRLIYOR

Robotlar, ana okulunda okuyan öğrencilerin sağlık taramasını tamamladıktan sonra okul müdürüne toplu bir sağlık raporu gönderiyor. Raporları inceleyen okul müdürü ve hemşireler olumsuz bir durum tespit ettikleri takdirde öğrencileri daha detaylı muayene için doktora gönderebiliyor.

Çin hükümeti, bütün ana okulu öğrencilerinin günlük sağlık kontrollerinden geçirilmesini tavsiye ediyor. Ancak her öğrencinin tek tek kontrol edilmesi bir hayli zaman alacağından sağlık robotları ülke genelinde oldukça fazla kullanılıyor.

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