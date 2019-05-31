taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8641
Euro
6.5532
Altın
1296.54
Borsa
89447.24
Gram Altın
244.537

Robotlar, Çin'deki okullarda sağlık taraması yapıyor

Robotlar, Çin genelindeki okullarda günlük sağlık taramaları yapmak için kullanılıyor

Haber Merkezi | 31.05.2019 - 14:27..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Yapay zeka teknolojisi her geçen gün geliştikçe ortaya birbirinden farklı robot türleri çıkıyor. Robotların kullanım alanlarının en fazla olduğu ülkelerden biri olan Çin'de, 2 binden fazla ana okulunda sağlık taraması yapabilen robotlar kullanılıyor.

Çin'deki okullarda sağlık robotları kullanılıyor VİDEO

BİRÇOK HASTALIĞI TESPİT EDEBİLİYOR

Ana okulunda okuyan çocuklar, her sabah sağlık robotuna gözlerini, boğazlarını ve ellerini göstererek sağlık taramasından geçiyor. Kameralar ve kızılötesi sensörlerle donatılan sağlık robotu, boğaz ağrısından yüksek ateşe kadar çeşitli hastalık belirtilerini sadece 3 saniyede tespit edebiliyor.

robot

SAĞLIK RAPORU HAZIRLIYOR

Robotlar, ana okulunda okuyan öğrencilerin sağlık taramasını tamamladıktan sonra okul müdürüne toplu bir sağlık raporu gönderiyor. Raporları inceleyen okul müdürü ve hemşireler olumsuz bir durum tespit ettikleri takdirde öğrencileri daha detaylı muayene için doktora gönderebiliyor.

Çin hükümeti, bütün ana okulu öğrencilerinin günlük sağlık kontrollerinden geçirilmesini tavsiye ediyor. Ancak her öğrencinin tek tek kontrol edilmesi bir hayli zaman alacağından sağlık robotları ülke genelinde oldukça fazla kullanılıyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerin iftarına katıldı

Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerin iftarına katıldı

873
Hindistan'da güzellik yarışması adayları alay konusu oldu

Hindistan'da güzellik yarışması adayları alay konusu oldu

24
Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de

Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de

105
Trump, Serkan Gölge'yi geri aldığı için memnun

Trump, Serkan Gölge'yi geri aldığı için memnun

337
Göktürk 2'den Mekke'nin görüntüsü

Göktürk 2'den Mekke'nin görüntüsü

119
Kadın avukatın etek boyuna karışan hakime etekli protesto

Kadın avukatın etek boyuna karışan hakime etekli protesto

564
Şenol Güneş: Oyuncularım olumlu ama yeterli değil

Şenol Güneş: Oyuncularım olumlu ama yeterli değil

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir