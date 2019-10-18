Rocket Lab, en yüksek irtifalı uydu fırlatışını yaptı

2006 yılında kurulduktan sonra uzay teknolojileri geliştirmeye başlayan Rocket Lab, ürettiği Electron mekiği ile bugüne kadar gerçekleştirdiği en yüksek irtifalı uydu fırlatışını gerçekleştirdi.

Yeni Zelanda'nın kuzeydoğu sahilindeki Mahia Yarımadası'ndan gerçekleştirilen fırlatma görevinde, Astro Digital şirketinin Palisade uydusu, Dünya yüzeyinden bin kilometre fazla yükseklikteki Orta Alçak Yörünge'ye gönderildi.

ROKET, HAFİF YÜKLER TAŞIMAK İÇİN ÜRETİLDİ

Rocket Lab'ın geliştirdiği Electron roketi, Amerikalı girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi gibi, ağırlığı birkaç tona ulaşan yükler yerine, 150 kilograma kadar daha hafif yükleri taşıyabiliyor.

Karbon fiber malzemeyle inşa edilen ve elektrikli bir motora sahip olan roket, gövdesini hafif kılan bu özellikleri sayesinde daha düşük maliyetlerle uzaya fırlatılabiliyor.

Örneğin, NASA'nın Mars'a insanlı uzay araçları yollamak üzere inşa ettiği SLS mekiğinin uçuş başına maliyetinin 500 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Ancak Rocket Lab'in kendi işlettiği platformdan yapılan bir fırlatışın maliyeti yalnızca 5 milyon dolar.

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