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Roketli saldırıda yaralanan gümrük personeli şehit oldu

Gürbulak Sınır Kapısı'nda 2 Mart'ta gerçekleşen saldırıda yaralanan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

AA | 18.03.2020 - 05:35..
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ağrı'da gümrük personellerine yönelik saldırıda şehit sayısının arttığını belirtti.

Gümrük teşkilatına başsağlığı dileklerini ileten Pekcan, şunları kaydetti:

"Gürbulak'ta gerçekleşen hain saldırıda yaralanan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcımız Ramazan Turan'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Roketli saldırıda yaralanan gümrük personeli şehit oldu


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