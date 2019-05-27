taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0626
Euro
6.7895
Altın
1285.27
Borsa
85545.4
Gram Altın
250.531

Rol model nedir

Davranışı, örneği veya başarısı başkaları tarafından özellikle de genç insanlar tarafından taklit edilebilen veya taklit edilebilen bir kişiye denir.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

Toplum tarafından kabul edilmiş, örnek davranışlar sergileyen kişiler, başkalarınca “rol model” olarak görülmektedirler.

İLK OLARAK ANNE VE BABA ROL MODEL OLUYOR

İnsan gelişiminde çocukluk döneminden başlayarak, rol model edinme ve örnek alma ihtiyaçları kaçınılmazdır. Bireyin rol model olarak gördüğü kişiler çevre koşulları, yetenekleri ve ilgisi oranında değişiklik göstermektedir. Bir çocuğun ilk model aldığı kişi anne veya babasıdır.

BİREYE OLAN KATKISI

Model alarak öğrenmek aynı zamanda eğitimde de kullanılan bir öğrenme şeklidir. Çırak, ustasını model alarak işinde başarıya ulaşır. Rol model aracılığıyla öğrenmek toplumsallaşma boyutunda da bireye katkılar sağlar.

SOSYAL MEDYA HATA YAPTIRIYOR

Hızla gelişen teknoloji ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte kişilerin “rol model” olarak alacağı kişilerin seçiminde hata yapmaları da kaçınılmaz olur.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erken seçim nedir

Erken seçim nedir

0
Kör çıban nedir

Kör çıban nedir

0
Veri hazırlama ve kontrol işletmenliği nedir

Veri hazırlama ve kontrol işletmenliği nedir

1
Yaşayan en büyük canlı hangisi

Yaşayan en büyük canlı hangisi

7
Üzüm suyunun faydaları

Üzüm suyunun faydaları

8
Reyting nedir

Reyting nedir

0
Trol nedir

Trol nedir

1
[+] Görüş bildir