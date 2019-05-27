Rol model nedir

Toplum tarafından kabul edilmiş, örnek davranışlar sergileyen kişiler, başkalarınca “rol model” olarak görülmektedirler.

İLK OLARAK ANNE VE BABA ROL MODEL OLUYOR

İnsan gelişiminde çocukluk döneminden başlayarak, rol model edinme ve örnek alma ihtiyaçları kaçınılmazdır. Bireyin rol model olarak gördüğü kişiler çevre koşulları, yetenekleri ve ilgisi oranında değişiklik göstermektedir. Bir çocuğun ilk model aldığı kişi anne veya babasıdır.

BİREYE OLAN KATKISI

Model alarak öğrenmek aynı zamanda eğitimde de kullanılan bir öğrenme şeklidir. Çırak, ustasını model alarak işinde başarıya ulaşır. Rol model aracılığıyla öğrenmek toplumsallaşma boyutunda da bireye katkılar sağlar.

SOSYAL MEDYA HATA YAPTIRIYOR

Hızla gelişen teknoloji ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte kişilerin “rol model” olarak alacağı kişilerin seçiminde hata yapmaları da kaçınılmaz olur.