Röle nedir

Elektrik çağımızın en büyük buluşlarından biridir. Günlük hayatımızın hemen her yerinde kullanılan elektrik, muazzam bir mimariyle çalışmaktadır. Örneğin; bir lambanın çalışma prensibi düşünüldüğünde, yalnızca lambanın anahtarının açılıp ya da kapatılmasıyla çalıştığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

Tam da bu noktada röle devreye giriyor.

RÖLE NEDİR

Bir elektrik devresinde, kimi koşullar gerçekleştiği zaman, bir değişim oluşturmaya ya da bir devreyi açmaya veya kapamaya yarayan araçtır. Bilimsel bir deyişle bir kabloyu taşımaya ya da iletilecek bir hareketi güçlendirmeye yarayan düzenektir.

Röle, bir regülatörde bağlantı elemanı olarak kullanılırken, sistemin açık ya da kapalı olmasına yarar. Hareketi iletici ve yükseltici düzenek olan röle, elektrikli sistemlerin hayati unsurudur.