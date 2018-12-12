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Roller değişti, öğrenciler öğretmenlere not verdi

Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü tarafından düzenlenen yemek yarışmasında okuldaki 5 öğretmen yarıştı.

İHA | 12.12.2018 - 16:22..
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Yarışmada jüri üyesi olan 3 öğrenci yemekleri tadarak öğretmenlere not verirken, yarışmayı, çiğ köfte ile yarışmaya katılan okul müdürü Osman Kuşçuoğlu kazandı.

YEMEK YARIŞMASI YAPILDI

Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, kendi arasında ilginç bir yarışmaya imza attı.

Okulun Yiyecek ve İçecek Bölümü tarafından, okulda aynı bölümle ilgisi olmayan öğretmenleri arasında yemek yarışması düzenlendi.

Roller değişti, öğrenciler öğretmenlere not verdi

FARKLI YEMEKLERLE YARIŞMAYA KATILDILAR

Okulun son ders zilinin çalmasının ardından düzenlenen yarışmaya Okul Müdürü Okul Müdürü Osman Kuşçuoğlu çiğ köfteyle, öğretmenlerden Zuhal Koçan krem karamelle, Aysema Yıldız haşhaş böreğiyle, Arzu Okumuş helle çorbasıyla ve Ali Okcan Karadeniz’in meşhur mıhlamasıyla katıldı.

Roller değişti, öğrenciler öğretmenlere not verdi

ÖĞRENCİLER NOT VERDİ

Yarışmanın jüri üyeliğini ise Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri  yaptı. Yarışmada jüri üyesi öğrenciler, ilk olarak öğretmenlerin yemekleri nasıl yaptığına dikkat ederek, ilk notlarını yemek pişirme ve hijyenden verdi.

SON KARAR ÖĞRENCİLERİN OLDU

Yaklaşık bir saat süren pişirme süresinin ardından öğretmenler, kendi yaptıkları yemekleri jüri üyesi öğrencilerin beğenisine sundu.

Jüri üyesi öğrenciler ise öğretmenleri tarafından kendilerine sunulan yemeklere kılık-kıyafet, sunum ve tadıma göre not verdi.

Roller değişti, öğrenciler öğretmenlere not verdi


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