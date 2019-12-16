Roma Belediyesi Yahudilerden tepki alan karikatüristi kovdu

Dünyada başta Avrupa olmak üzere ifade özgürlüğü belli konulara temas edince yasaklanıyor...

İtalya'da Roma Belediyesi'nin yurttaşlık eğitimi kampanyası için grafik tasarımları yapan Mario Improta, Brexit ile ilgili karikatürünü geçen hafta sonu sosyal medyada yayınladı.

Karikatürde, İngiltere'de Perşembe günü yapılan genel seçimleri kazanan Başbakan Boris Johnson'a benzeyen bir figür, elinde Britanya bayrağıyla Auschwitz'ten kaçarken görülüyor.

YAHUDİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Nazilerin Polonya'daki ölüm kampı Auschwitz'in girişindeki "Arbeit macht frei" (Çalışmak özgürleştirir) yazısının yerinde de "Avrupa Birliği" ibaresi dikkat çekiyor.

(Auschwitz ölüm kampı)

İŞTEN ÇIKARTILDI

Sosyal medyada tepki çeken karikatürün çizerinin Roma Belediyesi için de çalıştığı ortaya çıkınca eleştirilerin dozu da yükseldi.

Tepkiler üzerine karikatürist işten çıkarıldı.

AUSCHWİTZ KAMPI NEDİR

Auschwitz-Birkenau, Nazi Almanyası tarafından II. Dünya Savaşı döneminde kurulmuş en büyük toplama, zorunlu çalışma ve sistematik katliam ve imha kampı.

