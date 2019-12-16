taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8476
Euro
6.5194
Altın
1475.68
Borsa
111125.51
Gram Altın
277.453
Bitcoin
40590.64

Roma Belediyesi Yahudilerden tepki alan karikatüristi kovdu

Brexit'i 'Auschwitz'den kaçışa' benzeten karikatüristin görevine son verildi.

Haber Merkezi | 16.12.2019 - 21:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Roma Belediyesi Yahudilerden tepki alan karikatüristi kovdu

Dünyada başta Avrupa olmak üzere ifade özgürlüğü belli konulara temas edince yasaklanıyor...

İtalya'da Roma Belediyesi'nin yurttaşlık eğitimi kampanyası için grafik tasarımları yapan Mario Improta, Brexit ile ilgili karikatürünü geçen hafta sonu sosyal medyada yayınladı.

Karikatürde, İngiltere'de Perşembe günü yapılan genel seçimleri kazanan Başbakan Boris Johnson'a benzeyen bir figür, elinde Britanya bayrağıyla Auschwitz'ten kaçarken görülüyor.

Roma Belediyesi Yahudilerden tepki alan karikatüristi kovdu

YAHUDİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Nazilerin Polonya'daki ölüm kampı Auschwitz'in girişindeki "Arbeit macht frei" (Çalışmak özgürleştirir) yazısının yerinde de "Avrupa Birliği" ibaresi dikkat çekiyor.

Roma Belediyesi Yahudilerden tepki alan karikatüristi kovdu

(Auschwitz ölüm kampı)

İŞTEN ÇIKARTILDI

Sosyal medyada tepki çeken karikatürün çizerinin Roma Belediyesi için de çalıştığı ortaya çıkınca eleştirilerin dozu da yükseldi.

Tepkiler üzerine karikatürist işten çıkarıldı.

AUSCHWİTZ KAMPI NEDİR

Auschwitz-Birkenau, Nazi Almanyası tarafından II. Dünya Savaşı döneminde kurulmuş en büyük toplama, zorunlu çalışma ve sistematik katliam ve imha kampı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kemal Kılıçdaroğlu, hakareti burs şartıyla affetti

Kemal Kılıçdaroğlu, hakareti burs şartıyla affetti

311
Hablemitoğlu suikastının zanlılarından biri yakalandı

Hablemitoğlu suikastının zanlılarından biri yakalandı

89
Katar, Suudi Arabistan’la barış sinyali verdi

Katar, Suudi Arabistan’la barış sinyali verdi

261
Camilerde kilise düzeni devam ediyor

Camilerde kilise düzeni devam ediyor

390
Doğa Koleji'ne ödenen paralar ne oldu

Doğa Koleji'ne ödenen paralar ne oldu

122
Emniyet'ten boyu 1.65 olan sürücülere uyarı

Emniyet'ten boyu 1.65 olan sürücülere uyarı

60
Simitçi Abdullah Kavukçu'nun geçmişi

Simitçi Abdullah Kavukçu'nun geçmişi

237
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir