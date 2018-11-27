Roma dönemi mezarları gün yüzüne çıkarılıyor

Binlerce yıllık geçmişe sahip ve çok sayıda medeniyeti barındıran nekropoldeki çalışmalarla girişinde, utançsızca yaşadı ve öldü, bazı mezarların üzerinde de ruhun esen kalsın, ruhu şad olsun şeklinde ifadeler ile kişilerin kimlik bilgilerinin yer aldığı kaya mezarları gün yüzüne çıkarılacak.

KAZI ÇALIŞMALARI BAŞALDI

Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi tarafından ilçenin turizmden hak ettiği payı alması ve turist sayısının artırılması için hazırlanan Yunushan Gelinler Dağı Nekropolü Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü başkanlığında 30 işçi ve bir arkeoloğun katılımıyla alanda kazı çalışmaları başlatıldı.

19 KAYA MEZARINA TEMİZLİK

İlçeye bağlı Yunushan Mahallesi'nde gerçekleştirilen kazılarda şu ana kadar tespit edilen ve bir kısmı toprak altında olan 19 kaya mezarında temizlik ve inceleme yapıldı.

ÖNEMLİ DEĞERLER ORTAYA ÇIKTI

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Pamir, Altınözü ilçesinde 2007 yılından bu yana bölgenin arkeolojik dokusunun tespitine yönelik araştırmalar yürüttüklerini söyledi.

Bölgenin son derece zengin bir arkeolojik alana sahip olduğunu belirten Pamir, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle kaya mezarları alanında yapılan çalışmalarda çok önemli değerlerin ortaya çıktığını kaydetti.