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Roma döneminde yapılmış depreme dayanıklı yapılar

1800 yıl önce Romalı mühendislerin deprem karşı yaptığı yapılar, kemerleri sayesinde bugüne kadar ayakta kalmayı başarabilmiş durumda.

Haber Merkezi | 30.09.2019 - 21:05..
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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Hierapolis Antik Kenti'nde, kazı çalışmaları sürüyor.

Yapılan çalışmalarda, 1800 yıl öncesinde dönemin Romalı mühendislerinin, Apollon kutsal alanındaki anıtsal çeşmede, yapıları depremlere karşı korumak için mimari teknikler kullandığı ortaya çıktı.

DEPREMDEN KORUNMAK İÇİN KEMERLER YAPILMIŞ

Kazı çalışmalarında, Apollon Kutsal Alanı içindeki anıtsal çeşme bölgesinde gün yüzüne çıkarılan tarihi eserler, ayağa kaldırılıyor. Restorasyon çalışmaları ise konularında uzman kişiler tarafından yapılıyor. Kutsal çeşmede yapılan kazı çalışmalarında, 1800 yıl önce dönemin mühendislerinin, depremden korunmak ve etkisini azaltmak için yapılarda mimarı teknikler kullanarak kemerler yaptıkları belirlendi.

Roma döneminde yapılmış depreme dayanıklı yapılar

Roma döneminde yapılmış depreme dayanıklı yapılar VİDEO

GÜNÜMÜZE DEK AYAKTA KALMAYI BAŞARMIŞ

Hierapolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Grazia Semeraro, "Kutsal çeşme alanındaki kazı çalışmalarını sürdürüyoruz. Gün yüzüne çıkardığımız taşları, tek tek restore edip yerlerine koyuyoruz. 1800 yıl önce Romalı mühendisler, fay hattı üzerine yaptıkları yapıları depremden korumak için kendi tekniklerine göre depremin etkisini azaltmak kemerli şekilde inşa etmişler. Bu nedenle bazı bölümler günümüze dek ayakta kalmış" dedi.

Roma döneminde yapılmış depreme dayanıklı yapılar

Roma döneminde yapılmış depreme dayanıklı yapılar

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