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Roma'da Noel Babalı çöp protestosu

İtalya'nın başkentinde Noel öncesi toplanmayan çöpleri protesto eylemi düzenleyen bir grup, Noel Baba kılığına girdi.

Haber Merkezi | 25.12.2018 - 03:35..
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Roma'nın özellikle kenar mahallelerinde artık neredeyse olağan hale gelen birikmiş çöp yığınlarını protesto etmek isteyen "Militan Kolektifi" isimli grup, bu eylemin görüntülerini sosyal medyada yayımladı.

Videoda, Noel Baba kılığına giren bir kişi, çöp bidonlarının etrafında birikmiş çöp yığının içinden aldığı çöpleri battal boy bir çöp torbasına doldururken görülüyor.

Roma'da Noel Babalı çöp protestosu

NOEL AĞACININ DİBİNE ÇÖPLERİ BIRAKTILAR

Ardından da bir grup eylemci, Roma'nın merkezindeki Venedik Meydanı'na kurulan Noel ağacının altına dolu çöp torbalarını bırakıyor. Çöp torbalarının üzerinde de, içlerindeki çöplerin hangi mahallelerden geldiği yazıyor.

Neşeli bir Noel şarkısı eşliğindeki görüntüler, grubun Noel ağacı altında açtığı pankartla son buluyor.

Pankartta, popülist 5 Yıldız Hareketi'nden olan Roma Belediye Başkanı'na atıfla "5 Yıldızlı Noel" şeklinde ironik bir mesaj dikkat çekiyor. Pankartta ayrıca "kenar mahallelerde çöpleri kimse toplamıyor" yazısı da yer alıyor.

Roma'da Noel Babalı çöp protestosu

"ROMA, AYLARDIR ÇÖP İÇİNDE"

Grubun açıklamasında da, bu eylemi yapma sebepleri şöyle açıklanıyor:

"Roma aylardır çöp içinde, özellikle de kenar mahallelerde. "Değişim" yönetimi olacağı söylenen belediye meclisi şu ana kadar yalnızca başıboşluk, çöp ve işsizlik üretti. Bu nedenlerle bu sabah belediye başkanına bu "hediyelerinden" birazını iade etmek istedik. Mahallelerimizi Noel'de de süsleyen çöp torbalarını Venedik Meydanı'ndaki ağacın altına bıraktık."

Roma'da Noel Babalı çöp protestosu

"GENÇLERİ İŞE ALIN"

Grup, Roma'da belediye hizmetlerinin yerine getirilebilmesi ve gençler arasındaki yüksek işsizlik oranının düşürülebilmesi için belediyede yeni işe alımların yapılması çağrısında bulundu.

Roma'nın toplanmayan çöpleri, çukurlarla dolu bakımsız sokakları, işlevsiz toplu ulaşım hizmetleri aylardır ulusal ve uluslararası basında haber olmaya devam ediyor. Toplanmayan çöplerle beslenen martı, fare ve hatta yaban domuzlarının görüntüleri artık neredeyse sıradan bulunuyor. Haziran 2016'dan beri görevde olan Belediye Başkanı Virginia Raggi bu sorunları çözmekte yetersiz kalmakla suçlanıyor.

Roma'da Noel Babalı çöp protestosu

ÇUKUR KAPATMAK İÇİN ORDUDAN YARDIM İSTEDİLER

Roma Belediyesi son olarak geçen hafta, sokaklardaki çukurları kapamak için ordudan yardım alınmasını gündeme getirdi. Çöp sorunu ise 11 Aralık'ta kentteki büyük bir çöp deposunun yanması sonucu daha da ağırlaştı.

Belediye Başkanı Raggi bu yangın sonrası Noel döneminde bir çöp krizini önlemek için çevre kent ve bölgelerden yardım istemişti.

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