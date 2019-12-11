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Roman vekiller TBMM'de tartıştı

AK Partili ve CHP'li Roman milletvekilleri arasında, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sırasında tartışma yaşandı.

DHA | 11.12.2019 - 04:31..
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Roman vekiller TBMM'de tartıştı

Genel Kurul'da devam eden 2020 yılı bütçe görüşmeleri sırasında söz alan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Roman vatandaşların sorunlarını dile getirdi.

Purçu, Romanların görmezden gelindiğini, kayıt dışı yaşadıklarını, yüzde 96'sının kayıt dışı işlerde çalıştığını öne sürdü.

Purçu, "Kayıtlarda bile yokuz arkadaşlar, yazıklar olsun. Hükümetin bu planlarına, projelerine yazıklar olsun. Romanlara borcunuz var, yapacaksınız. Bu bütçede Romanlar yok, fakirler, garibanlar, işçiler, emekliler, memurlar yok, zenginler var. Bakın, bütçede benim partim ilk bütçe günü bana konuşma sırası verdi. Oradaki milletvekiline konuşma sırası bile vermiyorsunuz, yazıklar olsun. Romanlara değer verin biraz" diye konuştu.

Roman vekiller TBMM'de tartıştı

"ROMANLARI TEMİZLİĞE Mİ LAYIK GÖRÜYORSUNUZ?"

Purçu, binlerce yıldan beri Türkiye'de yaşayan Romanların, devlet kadrolarında yanızca temizlik işlerine layık görüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Bakın, Roman strateji planına göre 2 yıl önce Romanlardan 30 üniversite mezunu var. Hükümet onları geçici işe aldı, onları da 2 yıl sonra işten çıkardınız. Geçen gün telefon etmişsiniz, 'Temizlikçi olarak Romanların üniversite mezunlarını alalım' demişsiniz. Üniversite mezunu Romanları sadece temizliğe mi layık görüyorsunuz? Sizin anlayışınız bu işte. Bakın, sarayın günlük 5 milyar lira masrafı var. Bir aylığını şu Romanlara ayırın, 150 milyar yapıyor. Biz konut yapalım bari, çadırda yaşamasınlar. Size önerim bu olsun."

"ROMAN ÇOCUKLARI BIRAKIN, ÖZCAN'IN KENDİ BELEDİYEYE GİREMİYOR"

AK Parti'li Cemal Bekle, Purçu'nun sözleri üzerine kürsüye gelerek AK Parti'nin Roman vatandaşlara yönelik çalışmalarını anlattı.

Bekle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Benim Roman kardeşimin hakkını hukukunu kimse çiğneyemez. Çiğneyen, karşısında beni bulur. Bu ülkede özür dilenecek bir toplum varsa o da benim Roman kardeşlerimdir" sözlerini anımsattı.

Roman vekiller TBMM'de tartıştı

"Bugün Romanlar adına ne yapıldıysa, alt alta sayarım, hepsi AK Parti hükümeti döneminde yapılmıştır" diyen Bekle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özcan kardeşimin, haklı olduğu noktalar vardır. Biz stratejik eylem raporu yaptık, eylem raporunu yazdık. Biz, Kültür Bakanlığı'nda ne yaptık, gelsin anlatalım. Biz bakanlıklarda ne yaptık, gelsin anlatalım. Burada yüce Meclis'in önünde, halkımızın önünde bir kere daha kendisine söylüyorum, biz istişareye açığız, biz ortak akılla politika üretmeye hazırız. Buyursun gelsin, 2 Roman çocuğu olarak ne istiyorsa beraber yapalım ama bana anlatsın. Bize anlatsın, çıksın burada yerel belediyecilikte CHP ne yapmıştır, bize onu anlatsın Özcan, kaç tane Roman çocuğunun işe girmediğini. Roman çocuklarının belediyeye girmesini bırakın, Özcan'ın kendi belediyeye giremiyor. Biz hazırız arkadaşlar, biz politikalarımızdan eminiz. Rabbimin izniyle de yapılacak ne varsa gerekirse iş birliğine de açığız Özcan kardeşimizle."

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