taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.41885
Euro
6.24115
Altın
1286.41
Borsa
91196.31
Gram Altın
224.188

Romanya AB dönem başkanlığını devraldı

AB Konseyi dönem başkanlığı Avusturya'dan Romanya'ya geçti.

AA | 11.01.2019 - 00:33..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Dönem başkanlığı devir teslim töreni, AB liderlerinin katılımıyla Romanya'nın başkenti Bükreş’te yapıldı.

Atheneum Konser Salonu'nda düzenlenen törene, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis, Romanya Senato Başkanı Calin Popescu Tariceanu ile Başbakan Viorica Dancila katıldı.

Törende konuşan Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, ülkesinin AB üyeliğinin 12. yılında üstlendiği dönem başkanlığında birlik içinde ve uyumlu bir AB için çalışacaklarını vurguladı.

Iohannis, 2019'un ilk çeyreğinin AB'nin geleceği için belirleyici olacağını da belirterek, AB'nin şu anda Brexit, göç ve güvenlik gibi hem içeride hem de dışarda çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

AB Konseyi Başkanı Tusk da konuşmasında, Romanya'nın Avrupa'nın çıkarlarını korumak için elinden geleni yapacağına inancının tam olduğunu vurguladı.

ROMANYA'NIN YERİ

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ise yaptığı konuşmada, Romanya’nın Avrupa’nın merkezinde yer aldığını ve AB’nin Romanya olmadan eksik kalacağını ve Romanya’nın yerinin Schengen bölgesi olduğunu dile getirdi.

Hukukun üstünlüğü ilkesine vurgu yapan Juncker, yolsuzlukla mücadele konusunda taviz verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koray Avcı saçlarını kestirdi

Koray Avcı saçlarını kestirdi

104
Binali Yıldırım: Herkes istifa etsin, biz de edelim

Binali Yıldırım: Herkes istifa etsin, biz de edelim

108
40 yıldır mağarada yaşayan Balıkesirli

40 yıldır mağarada yaşayan Balıkesirli

112
Hastalarının çıplak görüntüsünü paylaşan doktorun ifadesi

Hastalarının çıplak görüntüsünü paylaşan doktorun ifadesi

139
Amir Ateş, Erdoğan'ı seslendirdiği eser ile etkiledi

Amir Ateş, Erdoğan'ı seslendirdiği eser ile etkiledi

34
Çin'den ABD ve Kanada'ya Huawei misillemesi tehdidi

Çin'den ABD ve Kanada'ya Huawei misillemesi tehdidi

29
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmamoğlu Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmamoğlu Beştepe'de

133
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir