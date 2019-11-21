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Romanya'da ABD'li diplomat konuşturulmadı

Mevlid-i Nebi etkinliğinde konuşma yapmak isteyen ABD'li diplomat, konuşma yapamadan sahneden indirildi.

Haber Merkezi | 21.11.2019 - 19:11..
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Romanya'da ABD'li diplomat konuşturulmadı

Türkiye'nin Köstence Başkonsolosluğu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Romanya Müslümanları Müftülüğü, pazartesi günü Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla Köstence Jean Constantin tiyatro salonunda bir etkinlik düzenledi.

Düzenlenen etkinlikte programda yer almamasına rağmen konuşma yapmak isteyen ABD'li diplomatı, Köstence Başkonsolosu Sulhi Turan kürsüden indirdi.

ABD'li diplomat sahneden indirildi İZLE

PROGRAMDA YER ALMADIĞI HALDE DAVET EDİLDİ

Etkinlik öncesinde ABD'nin Bükreş Büyükelçiliği diplomatlarından Abigail Rupp'un konuşma yapmak için Türk tarafına önceden bilgi verilmeden sahneye davet edilmesi üzerine salonda hareketlilik yaşandı.

KONUŞMA YAPMADAN SAHNEDEN İNDİ

Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Sulhi Turan duruma müdahale etti. Turan, programda böyle bir konuşmanın yer almadığını belirterek, Amerikalı diplomatı kibarca uyardı.

Rupp da teşekkür ederek, konuşma yapmadan sahneden indi.

Başkonsolos Turan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kendilerine bildirilen programda Amerikalı diplomatın konuşma yapmasının öngörülmediğini söyleyerek, "Bizim böyle bir programdan haberimiz yoktu. Amerikalı diplomatın sahneye davet edildiğini görünce, ben de sahneye yaklaşarak nazik bir dille konuşma yapmamasını kendisine telkin ettim" dedi.

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