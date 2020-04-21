Romanya’dan gelen 89 kişi karantinaya alındı

Fransa'da korona kaynaklı can kaybı 20 bin 796 oldu

4

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 38'e çıktı

Haftalardır ortalama yüzde 13 olan trafik yoğunluğu, bu akşam yağmurun da etkisiyle yüzde 38 saviyelerine kadar yükseldi.