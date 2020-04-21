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Romanya’dan gelen 89 kişi karantinaya alındı

Türkiye'ye getirilen 89 kişi Düzce’de bulunan, Raziye Begüm Sultan Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

İHA |
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Romanya’dan gelen 89 kişi karantinaya alındı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesi devam ediyor...

Romanya’da bulunan 89 Türk vatandaşı ve öğrencileri İstanbul'a getirildi.

DENİZLİ'DE YURDA YERLEŞTİRİLDİLER

Ülkeye dönen öğrenci ve vatandaşlar ilk sağlık kontrollerinin ardından otobüsler ile Düzce’de Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Raziye Begüm Sultan Öğrenci Yurdu'na getirildi.

89 kişilik ilk kafile polis eskortu ile yurda getirilirken, bölgede emniyet ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan, Düzce’deki yurda toplamda 349 öğrenci ve vatandaşın gelmesi bekleniyor.

Romanya’dan gelen 89 kişi karantinaya alındı

Romanya’dan gelen 89 kişi karantinaya alındı

Romanya’dan gelen 89 kişi karantinaya alındı

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