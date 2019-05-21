Romanyalılar 8 Türk balıkçıyı gözaltına aldı

Ordu’nun Perşembe ilçesinden olduğu öğrenilen 8 balıkçı, kalkan avı için Romanya’ya gitti. Romanya sularında avlandıkları iddiası ile Romanya Sahil Güvenlik ekibi tarafından, Türk balıkçıların teknesi müdahale edildi.

3 TÜRK BALIKÇI YARALANDI

Yaşanan arbede sonrası ve iddiaya göre sahil güvenlik ekiplerinin ateş açması sonrası 3 balıkçının yaralandığı, 5 balıkçının ise gözaltına alındığı belirtildi. Romanya güvenlik güçlerine ait görüntülerde, yaşanan olaylar ve müdahale anı kaydedildi.

Romanya 8 Türk balıkçıyı gözaltına aldı ViDEO

"ROMANYA KAYIKLARI BATIRIYOR"

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Saim Tandoğan, “Arkadaşlarımız uluslararası suda kalkan avlarken, Romanya güvenlik ekipleri ile sıkıntıya düşmüşler, Romanya kayıkları batırıyor. Allah'a şükür can kaybı yok, yaralanma var, şu anda Köstence’de hastanedeler.” dedi.





"EN KISA SÜREDE GERİ GELECEKLER"

Yaralılara hastanede müdahale edildiğini ve geri kalan 5 kişinin de durumlarının iyi olduğunu aktaran Başkan Tandoğan, “Onları getirmeye çalışıyoruz, inşallah en kısa sürede geri gelecekler. Başkonsolosluğumuz gerekeni yaptı. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece mal kaybı ve yaralı var. Ailelerinin de merakla beklediğini biliyoruz. Elimizden geleni yapacağız.” şeklinde konuştu.





3 AY ÖNCE DE BENZER OLAY YAŞANMIŞTI

Öte yandan, yine Romanya açıklarında kalkan avı yapan aynı balıkçılara açılan ateş sonrası 3 kişi yaralanmış, teknede ise maddi hasar meydana gelmişti. Olayda balıkçılar, teknelerinin batmaması için kendilerini ateşe siper etmişti.



