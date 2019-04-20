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Ronaldo ve Irina Shayk reklam için birlikte oldular

Dillere destan ünlü çiftin ilişkiye başlamadan önce karşılıklı olarak bir sözleşme imzaladığı öne sürüldü.

Haber Merkezi | 20.04.2019 - 08:54..
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Spor ve modada olduğu kadar, magazin dünyasında da sıkça konuşulan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve güzel model Irina Shayk aşkı hakkında, bomba gibi bir iddia gündeme geldi.

Aşkları kadar ayrılıkları da konuşulan çiftin medya önünde yaşadıkları ilişki, aslında bir sözleşmeye dayanıyordu.,

REKLAM AMAÇLI 5 YILLIK AŞK YAŞADILAR

2010 yılında tanışan ve gözde çiftler arasında yer alan güzel model Irina Shayk ve ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, 2015 yılında ayrılmıştı. Çiftin ilişkisi hakkında konuşan Rus televizyoncu Viktoriya Bonya, söyledikleriyle ağızları açık bıraktı.

Rus televizyoncu Viktoriya Bonya, bir dönemin popüler çiftlerinden Irina Shayk ve  Ronaldo'nun sevgili olmadan önce bir anlaşma imzaladığını ifade etti. Sözlerine devam eden televizyoncu ünlü çiftin reklam amaçlı 5 yıllık sözleşme imzaladığını söyledi.

Ronaldo ve Irina Shayk reklam için birlikte oldular

"SÖZLEŞME BİTTİĞİNDE AYRILDILAR"

Başarılı televizyoncu Bonya, ünlü çiftin aşkının reklam amaçlı olduğunu iddia ederek 'Cristiano Ronaldo ile Irina Shayk, 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşme bittiğinde ayrıldılar. Şimdiki kadınlar her şeyi yapmaya hazırlar.

Ronaldo ve Irina Shayk reklam için birlikte oldular

YALAN İLİŞKİNİN ARDINDAN...

32 yaşındaki Rus model, Ronaldo'dan ayrıldıktan sonra ünlü aktör Bradley Cooper ile aşk yaşamaya başladı ve bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Ronaldo ise çok sayıda kadınla birlikte olduktan sonra üç çocuk babası daha oldu.

Ronaldo ve Irina Shayk reklam için birlikte oldular

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