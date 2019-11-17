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Rotterdam'da düğün konvoyuna 3 bin euro ceza

Nüfusun çoğunluğunu göçmenlerin oluşturduğu Rotterdam'da polis, durdurduğu bir düğün konvoyuna tehlikeli ve gürültülü oldukları için para cezası verdi.

AA & Ensonhaber | 17.11.2019 - 16:23..
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Hollanda'nın en büyük kentlerinden biri olan Rotterdam'da büyük ölçüde göçmenler yaşıyor.

Şehirde yaşayan göçmenlerin, düğünlerinde konvoy oluşturması sık sık ülkede gündeme geliyor.

KONVOYLARIN TAMAMEN YASAKLANMASI GÜNDEMDE

Daha önce göçmenlerin düğün konvoylarının tamamen yasaklanmasının da gündeme geldiği ülkede, geçtiğimiz günlerde Rotterdam şehrinde konuyu yeniden gündeme taşıyan bir olay yaşandı.

3 BİN EURO PARA CEZASI VERİLDİ

Rotterdam'da düğün için konvoy oluşturan bir grup, kırmızı ışıkta geçip, bazı yolları tıkadı. Kaldırıma ve yol ortasına park edilen araçların camlarına çıkanlar meşaleler yaktı.

Trafik ihlali yapan grubu polis ekipleri durdurdu. Polis gruba, trafik ihlali yaptıkları, gürültülü ve antisosyal davranışları olduğu gerekçesiyle 3 bin Euro para cezası yazdı.Rotterdam'da düğün konvoyuna 3 bin euro ceza

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